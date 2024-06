Es palabra de Messi: qué dijo sobre estar en el próximo Mundial y por qué no irá a los Juegos Olímpicos de París

Escuchar

Horas después de conocerse fragmentos de la entrevista que Lionel Messi le dio a ESPN, el canal ofreció el miércoles la nota completa efectuada con el crack rosarino en los Estados Unidos, en medio de la preparación de la selección argentina para la Copa América. Y surgieron nuevos tópicos, tras hablar de su retiro del fútbol (”siempre está el miedo a que se termine todo”), de la posibilidad de que Inter Miami sea “su último club” y responderle a Kylian Mbappé sobre cuál es el torneo más importante.

El equipo nacional jugará este viernes ante Guatemala el segundo partido amistoso de puesta a punto, en Washington. Luego, llegará el debut en el torneo ante Canadá, el jueves próximo. “Argentina siempre es favorita. El grupo no deja de sorprenderme la manera que se entrena, la actitud, las ganas, el hambre que tienen los chicos. Va a ser dura, como siempre, pero tenemos muchas posibilidades de estar entre los mejores”, dijo el capitán, que descartó ir a los Juegos Olímpicos de París 2024: “Hablé con Masche y coincidimos en que a esta edad no estoy para jugar todo. Enseguida los dos entendimos la situación, que es un momento difícil... Serían dos o tres meses fuera del club. Tengo que elegir los momentos muy bien”.

Lionel Messi y Javier Mascherano fueron compañeros en el seleccionado argentino que logró la medalla de oro en Beijing 2008. Natacha Pisarenko - AP

Messi cumplirá 37 años el 24 de este mes, en plena disputa de la Copa América. Para el Mundial previsto para 2026 en Estados Unidos, México y Canadá tendría 39. “Mientras me sienta bien físicamente y pueda seguir rindiendo al máximo nivel, me gustaría seguir estando. Llevo mucho tiempo en la selección, pasé muchos momentos difíciles, también disfruté mucho... pero la sufrí mucho. Ahora que se ganó (el título del mundo) cambiaron las cosas mucho de todos lados y quiero seguir disfrutando”.

“Nunca le di importancia a los récords. No estaría en un Mundial por decir que estuve en seis mundiales. No me cambia. Esto es día a día y los que me rodean tienen muy claro lo que pienso. Thiago me habla mucho del Mundial que viene, porque estamos viviendo ahora acá, pero no me pide que lo juegue”, confió. “También la edad es una realidad que está ahí. Si bien es un número, los partidos que voy a jugar yo tampoco son los mismos que jugaba cuando estaba en Europa en competición, que eran cada tres días, o en la Champions o en la Liga donde estaba, tanto en Francia como en España”, agregó.

“Si no estoy para rendir como lo intenté hacer siempre y el grupo me necesita que esté para ayudar desde otro lado, puede ser... pero es muy difícil. Faltan dos años, es mucho tiempo. No tengo apuro ni necesidad en comprometerme. No quiero adelantar nada”, continuó.

“Me golpeé mucho por muchos años por no haber conseguido la Copa en 2014 y hubiera sido una espina muy grande terminar mi carrera sin poder conseguir la más deseada”, reconoció, abrazado a la copa. Además, dijo que tiene pendiente “cumplir la promesa de ir caminando a la Virgen de San Nicolás” por haber logrado el Mundial.

“Sigo siendo el mismo en mi manera de ser y de pensar después de ser campeón en Qatar, pero me cambió la vida. No es para cualquiera, era un sueño desde siempre, muy difícil de conseguir. Todo jugador de fútbol sueña con ganar un Mundial. Era lo único que me faltaba después de ganar todo con Barcelona y la Copa América con la selección. Si bien no cambió nada, cambió todo”, comentó Messi. “Ganar un Mundial es lo máximo, y más siendo argentino. Yo esperaba que iba a ser una locura, pero sobrepasó todo lo que imaginaba en los festejos, el recibimiento... Por eso fue tan especial”, agregó.

“En lo deportivo fue el momento más feliz, porque el Mundial era lo que me faltaba. No volví a ver la final porque no me gusta revivir los momentos, me gusta quedarme con lo que viví ese día. Vi muchas repeticiones, pero no el partido entero. Tampoco vi otras finales que perdí y que gané”, confesó.

“En el momento no sentí que era tan clara como lo fue la chance de Kolo Muani. Estaba lejos, entre muchos jugadores, y no lo vi claro, no lo sufrí tanto en el momento. Si no sabés que pasó lo que pasó y lo ves, es muy difícil pensar que no va a ser gol”, admitió. Y destacó a Dibu: “Es el mejor arquero del mundo”.

Está fresco lo que palpaba: “Estábamos manejando mejor los momentos. Hasta el gol de ellos fuimos superiores, por lo que recuerdo en la cancha. Sentíamos que éramos superiores a Francia. Antes de la final estaba tranquilo y confiado”.

“Siempre fui de la misma manera, siempre me manejé igual en todos los grupos que me tocó estar. Después de haber ganado, todo se mira diferente. Ahora también aparezco mucho más, doy más entrevistas, me muestro más, la gente me conoce más. Es injusto, pero es así. Ganar tapa muchas cosas”, sentenció, ante la consulta sobre si ahora es un líder o lo fue siempre.

“No estoy preparado para dejar el fútbol. Pero no lo pienso. Soy consciente de que la paso bien en el club y en la selección, con compañeros y amigos, y sé que cuando no juegue más voy a extrañar”, completó Leo.

