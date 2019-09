El dudoso penal que le cobraron a Barracas contra Agropecuario

Un nuevo escándalo ensucia el ascenso argentino. Agropecuario denunció al árbitro Lucas Comesaña, que cerca del final sancionó un dudoso penal a favor de Barracas Central y así ganó 1 a 0, por la sexta fecha de la Primera Nacional.

"Me llamaron de dos teléfonos anónimos diciéndome que íbamos a perder hoy con Barracas. Lo que vi hoy en la cancha con el arbitraje de Comesaña fue alevoso", afirmó Bernardo Grobocopatel, presidente del club de Carlos Casares, en el programa radial Closs Continental. La supuesta ayuda a Barracas se la vincula con la relación histórica de ese club con Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

En tanto que Felipe De la Riva, agregó: "Hace 11 años que soy técnico de fútbol, dirijo, y me doy cuenta de detalles. Hoy no tuvimos un foul a favor en 60 minutos. A ellos no les cobraron nunca un offside. Pruebas no tengo, pero sí indicios".

La jugada de la controversia

El entrenador continuó con su descargo: "El partido no iba por los carriles normales. Me echaron a los 15 minutos de partido. No tuvimos ni un foul a favor, y en la primera de Barracas en el área cobra penal. Me avisaron en la semana que estábamos al horno. En vez de hablarme del rival me hablaban del árbitro. Es una vergüenza."

Luego, Grobocopatel calmó en parte los ánimos: "Seamos bien pensados, pensemos que nos tocaron 2 árbitros que dirigieron mal. A nosotros nos interesa poco lo que hagan los árbitros. Nosotros invertimos mucho en el fútbol, no interesa quien dirija."

La jugada fue apenas 10 minutos antes del epílogo. Martín Perafan, arquero del equipo de Carlos Casares, fue a buscar la pelota fuera del área chica, casi sobre la línea de salida. Se tiró al suelo, a intentar ganarle el balón a Lucas Salom. No lo logró, el delantero cayó desplomado y el juez automáticamente marcó el punto penal. En las imágenes de TV no termina de quedar claro si hubo o no contacto.

Perafán fue expulsado por reaccionar de mala manera y pechear a Comesaña, y finalmente Fernando Valenzuela anotó el tanto de la victoria. "Quería hablar con él, pero no dio la cara y eso es lo que más bronca me da", declaró el arquero de Agropecuario luego del partido.

Con esta victoria, Barracas Central llegó a los 8 puntos, a 10 de Estudiantes de Buenos Aires, líder de la Zona 1 de la Primera Nacional.