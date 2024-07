España vs. Inglaterra: resumen, goles y resultado de la final de la Eurocopa 2024

Escuchar

España es campeona de la Eurocopa 2024. El equipo dirigido por Luis de la Fuente derrotó 2 a 1 a Inglaterra en la final disputada en el estadio Olímpico de Berlín, en Alemania, y se levantó el trofeo por cuarta vez en la historia. Los goles fueron convertidos por Nico Williams y Mikel Oyarzábal, mientras que Cole Palmer empató transitoriamente para el seleccionado inglés. De esta manera, la Roja se consolida como la máxima ganadora de la historia del certamen continental europeo en soledad, superando los tres títulos de Alemania.

El partido tuvo un poco de todo. España dominó la mayoría del tiempo, pero Inglaterra tuvo una virtud que le permitió equiparar las cosas: el orden defensivo. Salvo algunos contratiempos como el momento del gol de Nico Williams, los jugadores que se ubicaron por delante del arquero Jordan Pickford estuvieron firmes. Marcar al propio Williams y al joven prodigio Lamine Yamal, como era de esperarse, no sería sencillo. El uno contra uno no era una opción viable, por lo que el conjunto inglés estaba obligado a ser ordenado tácticamente. Y en varios tramos del encuentro, lo consiguió, aunque no le alcanzó.

En la previa del encuentro definitorio, el entrenador inglés Gareth Southgate fue claro con lo que debían hacer sus dirigidos: “Tenemos que quitarle la posesión a España. Presionan muy bien, así que tendremos que ser excepcionales con y sin pelota”, anticipó. Sin embargo, se vio obligado a defender. Tras una primera etapa teñida de rojo, por lo menos en cuanto al nivel futbolístico, en el complemento era previsible un quiebre en el desarrollo porque Rodri, el dueño del mediocampo español, se retiró lesionado y fue sustituido por Martín Zubimendi. Pero el equipo se amoldó a lo que el partido requería. Y lo sacó adelante.

Apenas dos minutos después de comenzado el segundo tiempo, tras una gran jugada individual de Yamal -es fundamental destacar que este sábado, en la previa de la final, cumplió apenas 17 años-, España se puso en ventaja. El juvenil de Barcelona, quien se quedó con el balón de plata tras ser elegido como el segundo mejor jugador de la competencia (Rodri ganó el de oro), encaró a los defensores rivales a pura potencia y vio solo a Williams entrando por el segundo palo. Lo asistió con un pase preciso que Dani Olmo esquivó para que el futbolista de Athletic Bilbao defina de primera y venza la resistencia de Pickford.

Mikel Oyarzábal y Nico Williams fueron los héroes de España en la final de la Eurocopa 2024

Con la ventaja parcial española, Inglaterra se desorientó. El equipo que a la postre se consagraría campeón tuvo serias chances de sentenciar el resultado, pero no fue efectivo. Olmo falló un mano a mano increíble luego de una gran jugada colectiva y le dio otra vida al conjunto británico, que la aprovechó. Ya sin Harry Kane en cancha, de discreta final y torneo en general (sigue sin ganar un título como profesional), el encargado de cargarse el equipo al hombro fue Cole Palmer, uno de los mejores jugadores del mundo en la vigente temporada, pero con poco lugar en la selección. Bukayo Saka encaró a Aymeric Laporte a pura gambeta y tocó para Jude Bellingham quien, cayéndose al césped, se la entregó atrás a Palmer para que el de Chelsea defina fuerte abajo desde afuera del área. Imposible de atajar para Unai Simón.

El 2 a 1 definitivo llegó a los 86′, cuando todo parecía indicar que habría tiempo suplementario. Marc Cucurella, criticado por su flojo rendimiento a lo largo de la Eurocopa, se proyectó por la banda izquierda y asistió a Mikel Oyarzábal. El jugador de Real Sociedad se estiró para llegar a la pelota ante la marca de Marc Guehi y sentenció el resultado. Gracias a esto, España se consolidó como una de las mejores ganadoras de la historia, ya que eliminó sucesivamente a cuatro campeonas del mundo: Italia en octavos de final, Alemania en cuartos, Francia en semifinales e Inglaterra en la final.

