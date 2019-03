Esperanza: Milito cree en la clasificación

El delantero, que convirtió cinco tantos en los últimos tres partidos, dijo estar convencido de que Racing revertirá el 1-3 frente a San Lorenzo

22 de octubre de 2002

La serena personalidad de Diego Alberto Milito no lo encumbra ante la sensualidad de los halagos goleadores. En pocos días, solamente siete, el delantero nacido en Bernal convirtió cinco tantos para este Racing que pasa de la alegría al desconsuelo sin puntos medios ni equilibrio.

Un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda, que lo tuvo inactivo casi un mes, y el posterior secuestro de su padre, Jorge, rebotaron contra la madurez de Milito, que sin trastabillar levantó el ánimo y el rendimiento dentro del campo de juego.

Ahora, con un nuevo socio de ataque, el balcarceño Nicolás Pavlovich, intentará revertir el 1 a 3 con San Lorenzo, mañana, en Avellaneda, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

"La que pasó fue un poco como la semana soñada; hice cinco goles (uno a Gimnasia y Esgrima La Plata, dos a Nueva Chicago y la misma cantidad a Olimpo) que sirvieron para conseguir varios puntos (siete). Reconozco que estoy más tranquilo y frío a la hora de definir. No estoy ansioso como en otras épocas. Son rachas que uno pasa; estoy aprovechando la buena y ojalá que mis goles continúen ante San Lorenzo", señala, esperanzado, el futbolista de 23 años.

-¿Te entendés mejor con Pavlovich que con Maximiliano Estévez?

-No, no, no... con el Chanchi siempre me he entendido bárbaro, es un gran jugador. Nico, quizá, tiene otras características: tiene un gran juego aéreo, es más de área, y eso me da la posibilidad de jugar más por las puntas, donde me siento cómodo.

-¿Cómo harán para revertir el resultado con San Lorenzo?

-Tenemos que salir a la cancha convencidos de que vamos a clasificarnos. Va a ser muy difícil, pero haremos todo lo posible. No es imposible imaginar a Racing en las semifinales. No tengo duda de que podemos darlo vuelta. Además, anímicamente llegamos muy arriba.

-¿Cuáles serán las claves?

-Lo ideal sería hacer un gol lo antes posible; si puede ser en el primer tiempo, mejor. Pero no debemos desesperarnos si no llega rápido el gol porque eso nos jugaría en contra. Tenemos que sacar fuerzas de donde no las hay porque en el torneo local estamos lejos y nuestras ilusiones están en ganar la Copa Sudamericana. Con entrega, presión... tenemos que acorralar a San Lorenzo.

-¿Cómo imaginás el planteo del equipo azulgrana?

-La verdad es que no sé si nos esperará atrás, pero cuenta con dos goles de ventajas y esa tranquilidad seguramente lo llevará a salir a aguantar el partido, sin duda.

-¿A qué se debe la irregularidad de Racing?

-Nos perjudicó la seguidilla de partidos y eso nos limitó mucho. Pero ojalá que el verdadero Racing sea el que vimos con Chicago y con Olimpo; estamos logrando esa regularidad que necesitamos; el equipo está muy bien, a pesar de todos los golpes recibidos. Si hay que destacar algo es que el plantel siempre se mantuvo unido. Será difícil, pero no imposible...

Elogios del DT Ardiles

Es habitual que el entrenador Osvaldo Ardiles señale a Diego Milito como uno de sus futbolistas "preferidos", junto con Mariano González. "Tiene todo para ser un gran jugador, estoy encantado con su manera de jugar y su habilidad en velocidad", destacó el Pitón Ardiles.