"Está rota": la sentencia de Marcelo Palacios sobre los casos positivos en Boca Crédito: Fuente: Captura TV

2 de septiembre de 2020 • 14:20

El panelista de Superfútbol, Marcelo Palacios, sentenció que Boca Juniors hizo "todo al revés" en cuanto a la prevención del contagio de coronavirus en la delegación, luego del estallido de casos positivos en el centro de entrenamiento de Ezeiza.

"¿Qué dijo el médico? Cuando vos perdés 4-0, cualquier explicación que des... y Boca siente que perdió 4-0, cuando le cantan tantos positivos", indicó Palacios. "Tenés que hacer todo al revés de lo que hizo Boca. Si ahí te cantaron 19 positivos, adentro de una burbuja, semiburbuja o como se llame, hacé todo al revés de lo que hiciste", agregó el periodista deportivo.

En una encendida discusión con su compañero de programa, Martín Souto, el ex Estudio Fútbol dijo que la burbuja en la que se sumergió el plantel y cuerpo técnico de Boca, "está rota". Y luego, ensayó una defensa de Carlos Tevez, tras recibir críticas porque se había divulgado que visitó a sus compañeros en las habitaciones. "Era el run-run periodístico. No sé porque, últimamente, con estos temas, se habla a medias. Vamos a hablar claramente: ayer, el médico nos dijo a nosotros una lectura que después evidentemente se confirmó, por qué todos criticaban: ¿cómo van a estar Tevez y Wanchope, si Wanchope dio positivo?".

"El médico (Rubén Argemi), que no quería mentir y tampoco ser el que anunciaba un tema personal de Tevez, si había tenido coronavirus y por eso tenía anticuerpos, lo expresó como le salió, como pudo, para no ser un mentiroso. Pero ahí recién entendimos que Tevez tampoco estaba mal si pasó por otras habitaciones, porque se supone que tiene anticuerpos, porque ahora dicen que te podés volver a contagiar, pero qué aprendimos también: no es que era un inconciente que andaba por todas las habitaciones. Andaba porque se supone como ya tuvo que ni se va a contagiar, ni va a contagiar el porque tiene anticuerpos", cerró.