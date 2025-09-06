Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Estudiantes Caseros venció por 2-0 a Nueva Chicago como local en la Primera Nacional
Los detalles de todas las incidencias del partido
Estudiantes Caseros venció por 2-0 a Nueva Chicago como local, en un partido de la jornada 30 de la Primera Nacional. Para Estudiantes Caseros los goles fueron marcados por Mateo Acosta (a los 18 minutos) y Tomás Squie (a los 41 minutos).
En la próxima fecha, Estudiantes Caseros se medirá con Defensores Unidos, mientras que Nueva Chicago tendrá como rival a Gimnasia de Jujuy.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada
La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.
