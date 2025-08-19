LA NACION

Estudiantes - Cerro Porteño: horario, TV y formaciones del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores

Estudiantes y Cerro Porteño se enfrentan este miércoles 19 de agosto a las 19:00 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Libertadores.

En la anterior jornada, Estudiantes viene de ganar 1-0 como visitante ante Cerro Porteño, mientras que Cerro Porteño viene de perder 1-0 con Estudiantes

