LA NACION

Estudiantes de Río Cuarto - Estudiantes de Buenos Aires, Primera Nacional: el partido de la jornada 27

Los datos del partido y la tabla de posiciones

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Estudiantes de Río Cuarto-Estudiantes de Buenos Aires
Estudiantes de Río Cuarto-Estudiantes de Buenos Aires

Estudiantes de Río Cuarto y Estudiantes de Buenos Aires se miden este domingo a las 16:00 en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, en un partido de la fecha 27 de la Primera Nacional.

En el torneo, Estudiantes de Río Cuarto viene de perder ante Deportivo Morón por 2-1 mientras que Estudiantes de Buenos Aires viene de ganar ante Defensores de Belgrano por 2-0.

Estudiantes de Río Cuarto suma 41 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Estudiantes de Buenos Aires tiene 42 puntos.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Mastantuono cumplió 18 y fue presentado en Real Madrid: su mensaje, los elogios del presidente y la mención a Messi
    1

    Franco Mastantuono fue presentado en Real Madrid: “Es un sueño estar acá”

  2. No culpemos a la tecnología si el offside se marca con una lapicera
    2

    Los vicios locales del VAR: no culpemos a la tecnología si el offside se marca con una lapicera

  3. Independiente Rivadavia vs. Boca, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online
    3

    Independiente Rivadavia vs. Boca, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

  4. Llegaron siete refuerzos para Simeone y Mastantuono comienza una aventura incomparable en Real Madrid
    4

    Liga de España: Julián Álvarez tiene nuevo socio en Almada y Mastantuono empieza su aventura en Real Madrid

Cargando banners ...