Estudiantes de Río Cuarto - Estudiantes de Buenos Aires, Primera Nacional: el partido de la jornada 27
Los datos del partido y la tabla de posiciones
Estudiantes de Río Cuarto y Estudiantes de Buenos Aires se miden este domingo a las 16:00 en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, en un partido de la fecha 27 de la Primera Nacional.
En el torneo, Estudiantes de Río Cuarto viene de perder ante Deportivo Morón por 2-1 mientras que Estudiantes de Buenos Aires viene de ganar ante Defensores de Belgrano por 2-0.
Estudiantes de Río Cuarto suma 41 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Estudiantes de Buenos Aires tiene 42 puntos.
Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada
La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.
