Estudiantes de Río Cuarto - Mitre, Primera Nacional: el partido de la jornada 31

Estudiantes de Río Cuarto y Mitre se miden este domingo a las 19:00 en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, en un partido de la fecha 31 de la Primera Nacional.

En el torneo, Estudiantes de Río Cuarto viene de ganar ante Colón por 1-0 mientras que Mitre viene de perder ante Defensores de Belgrano por 2-1.

Estudiantes de Río Cuarto suma 53 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Mitre tiene 36 puntos.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.