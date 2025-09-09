Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Estudiantes de Río Cuarto venció por 1-0 a Colón como visitante en la Primera Nacional
Los detalles de todas las incidencias del partido
- 1 minuto de lectura'
Estudiantes de Río Cuarto venció por 1-0 a Colón como visitante, en un partido de la jornada 30 de la Primera Nacional. El gol fue marcado por Lucas González, a los 33 minutos.
En la próxima fecha, Colón se medirá con CA Talleres Remedios de Escalada, mientras que Estudiantes de Río Cuarto tendrá como rival a Mitre.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada
La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.
Otras noticias de Primera Nacional
Casi 2 millones. El club del ascenso que vendió a su joya juvenil a Europa: la última vez había sido hace ¡36 años!
Primera Nacional. El penal no sancionado en favor de Central Norte frente a Nueva Chicago que fue motivo de debate
“¡Tomátelas!”. Golpearon salvajemente a un hincha “infiltrado” de Almirante Brown
- 1
El Sub 18 de River: tres expulsados, provocaciones y tumulto en la eliminación ante Real Madrid
- 2
Goleadores de la selección argentina: así está la tabla histórica de los máximos artilleros, con Lionel Messi
- 3
El historial de Argentina vs. Ecuador: todos los números y resultados
- 4
Scaloni confirmó a Lautaro Martínez como titular ante Ecuador y pidió que a Messi lo dejen tranquilo con su decisión de jugar o no el Mundial