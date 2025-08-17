Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Estudiantes de Río Cuarto venció por 1-0 a Estudiantes Caseros como local en la Primera Nacional
Los detalles de todas las incidencias del partido
- 1 minuto de lectura'
Estudiantes de Río Cuarto venció por 1-0 a Estudiantes Caseros como local, en un partido de la jornada 27 de la Primera Nacional. El gol fue marcado por Brian Orosco, a los 47 minutos.
En la próxima fecha, Estudiantes Caseros se medirá con CA Talleres Remedios de Escalada, mientras que Estudiantes de Río Cuarto tendrá como rival a Defensores Unidos.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada
La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.
Otras noticias de Primera Nacional
“¡Tomátelas!”. Golpearon salvajemente a un hincha “infiltrado” de Almirante Brown
¿Offside? Una roja inesperada y el insólito gol anulado en el ascenso por un "fuera de juego" en Mendoza
"Se va a armar más quilombo". Violencia en Santa Fe: piedras, baldosas, gases y un escudo humano para proteger a los jugadores
- 1
Samuel Umtiti, el francés campeón del mundo y excompañero de Lionel Messi que no consigue club
- 2
Guillermo Barros Schelotto explotó por una acusación y Julio Vaccari se volvió experto en sarcasmos en la noche de la trampa
- 3
Lionel Messi volvió, aunque su condición física encendió las alarmas en Inter y en la selección argentina
- 4
A qué hora juega Independiente Rivadavia vs. Boca, por el Torneo Clausura 2025