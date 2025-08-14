LA NACION

Estudiantes La Plata venció por 1-0 a Cerro Porteño como visitante en la Copa Libertadores

Los detalles de todas las incidencias del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Cerro Porteño-Estudiantes La Plata
Cerro Porteño-Estudiantes La Plata

Estudiantes La Plata venció por 1-0 a Cerro Porteño como visitante, en un partido de la jornada 13 de la Copa Libertadores. El gol fue marcado por Santiago Ascacíbar, a los 98 minutos.

En la próxima fecha, Cerro Porteño se medirá con Estudiantes La Plata, mientras que Estudiantes La Plata tendrá como rival a Cerro Porteño.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. El arquero que enfrenta críticas aquí y allá, pero afirma: "Estoy orgulloso de ser ecuatoriano"
    1

    Hernán Galíndez, el argentino nacionalizado ecuatoriano, enfrenta una doble discriminación

  2. Volvió por amor a la camiseta, se emociona después de hacer un gol y es la figura del torneo
    2

    Lucas Zelarayán, la otra cara del fútbol argentino: cuando la pasión le gana por goleada al dinero

  3. Murió un atleta italiano tras colapsar en los Juegos Mundiales de China
    3

    Murió el atleta italiano Mattia Debertolis, que estaba internado en estado crítico tras colapsar en los Juegos Mundiales de China

  4. Libertad vs. River Plate, por la Copa Libertadores 2025: día, horario, TV y cómo ver online
    4

    Libertad vs. River Plate, por la Copa Libertadores 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Cargando banners ...