Estudiantes La Plata venció por 1-0 a Flamengo como local en la Copa Libertadores

Estudiantes La Plata venció por 1-0 a Flamengo como local, en un partido de la jornada 16 de la Copa Libertadores. El gol fue marcado por Gastón Benedetti, a los 47 minutos.

No hay próxima fecha programada.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.