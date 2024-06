Eurocopa 2024: el “casi Mundial” que asegura choques de potencias y desfile de figuras

Escuchar

Kylian Mbappé apunta a ser una de las figuras de una Eurocopa en la que ya ofició de mejor embajador, al declararla “más difícil que un Mundial”. La nueva figura de Real Madrid retorció un poco más y llevó al extremo aquella sentencia de que la “Euro es un Mundial sin la Argentina y Brasil”. Con mucho timing dentro de la cancha, esta vez Mbappé se pasó en la frenada al omitir que el último campeón del mundo (Argentina) rompió una hegemonía europea de 20 años, y que por primera vez en la historia hubo un semifinalista africano (Marruecos).

Más allá de alguna objeción o de cualquier otro debate, nada le quita a la Eurocopa su condición de competencia cumbre en el universo. En el Viejo Continente reside buena parte del poderío futbolístico y económico de este deporte. Es donde esta industria exhibe su mayor músculo.

Por segunda vez en 64 años de historia, Alemania será sede del torneo que comienza este viernes, con el partido inaugural entre Alemania y Escocia. Los dos primeros y los cuatro mejores terceros de las seis zonas avanzarán a los octavos de final. Serán 51 partidos, entre el 14 de junio y el 14 de julio, distribuidos en 10 ciudades, con el estadio Olímpico de Berlín como escenario de la final.

El siguiente es un repaso sobre la actualidad de los candidatos al título y otros aspectos destacados de la competencia.

Francia

Abanderado por un Mbappé motivadísimo por su reciente incorporación a Real Madrid, el seleccionado de Didier Deschamps desembarca con todo su potencial, sin las perturbaciones de las bajas por lesiones que sufrió en las semanas previas al Mundial. Recupera a N’Golo Kanté (dirigido por Marcelo Gallardo en Al Ittihad) y con el arquero Maignan y su amplio abanico de zagueros centrales cubre los retiros de dos referentes (Lloris y Varane). Con respecto al Mundial, Camavinga creció como jugador polivalente y Griezmann completó una temporada en alto nivel, como pieza creativa y solidaria en lo colectivo. Francia no se entretiene con la pelota, combina poderío físico con destrezas técnicas. “Me parece lógico que Francia sea favorita. Las selecciones que alcanzaron los cuartos de final en Qatar (Francia, Países Bajos, Portugal, Inglaterra y Croacia) tienen más crédito que las otras”, expresó Deschamps.

Antoine Griezmann, creatividad y capacidad de sacrificio para Francia ROMAIN PERROCHEAU - AFP

Inglaterra

Lleva años sin poder traducir su variado catálogo de jugadores en algún título. Le falta el gen del campeón. Como organizador de la anterior Eurocopa le quedó la herida de haber perdido la final por penales en Wembley ante Italia. Sin un arquero que dé auténticas garantías y una defensa que sufre por el perfil ofensivo del equipo, del medio campo hacia adelante intimida con Declan Rice, Jude Bellingham, Phil Foden, Harry Kane y Bukayo Saka. Esta temporada en la Premier League se destaparon Cole Palmer y Ollie Watkins. El técnico Gareth Southgate se juega la renovación del contrato que vence a fin de año.

Harry Kane, goleador histórico de Inglaterra Owen Humphreys - PA

Alemania

Carga con una doble presión: la de ser local y la de volver a ser el equipo confiable que lo distinguió históricamente, tras las eliminaciones en la etapa de grupos en los últimos dos mundiales. Desde septiembre se puso en manos del entrenador más joven en su historia, Julian Nagelsmann (36 años). Volvió Toni Kroos para retirarse del fútbol en el nivel de seleccionado tras hacerlo en el de clubes, con Real Madrid. El cerebro del medio campo se acopla a la columna vertebral que integran Neuer, Rüdiger, Kimmich y Füllkrug. Se espera el paso al frente de la renovación juvenil encarnada en Musiala y Wirtz, revelación en Bayer Leverkusen.

Toni Kroos, saludado por Müller, se retirará del fútbol tras disputar la Eurocopa con Alemania Martin Meissner - AP

Croacia

La generación inoxidable, con la competitividad que es marca de la casa. Futbolistas que visten la camiseta ajedrezada con orgullo patriótico. Ahí sigue el admirable Luka Modric, escoltado por Brozovic y Kovacic. Un equipo que siempre se deja la piel en cada partido, de buena calidad técnica y resistente a la adversidad.

Luka Modric, el incombustible volante de Croacia

Portugal

Cuando Cristiano Ronaldo pise la cancha conseguirá otro récord. Único futbolista en disputar seis Eurocopas. A los 39 años buscará el segundo título, tras el conseguido en 2016. Roberto Martínez, exentrenador de Bélgica, llegó para terminar de ensamblar a una formación con figuras internacionales en todas sus líneas: Rubén Dias (defensa), Bruno Fernandes y Bernardo Silva (medio campo) y Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo jugará una Eurocopa por sexta vez, récord individual de presencias Luis Vieira - AP

Países Bajos

Lamenta a último momento la baja de Frenkie De Jong. Igual no le faltan individualidades para resolver situaciones puntuales y conseguir el sentido colectivo que habitualmente caracteriza a la Orange. Van Dijk y Aké para manejar la presión adelantada desde atrás, las dudas en un mediocampo laborioso y de bajo perfil, y la creatividad con pegada de Depay más la irrupción del extremo Frimpong, una de las flechas de Bayer Leverkusen. Tres de los últimos cuatro amistosos los ganó 4-0, pero perdió con Alemania.

Van Dijk, Depay y Wijnaldum, parte de la armada Orange para la Eurocopa Peter Dejong - AP

Italia

El último campeón, instalado en la dualidad de no haberse clasificado para los dos últimos mundiales. Ya no está Mancini, lo dirige Spalletti, que llevó a Napoli al scudetto por primera vez desde la época de Maradona. Un plantel sin grandes figuras, con muchos jugadores clase media, como es el caso del nacionalizado Mateo Retegui. La Azzurra se despega del catenaccio, le gusta más la pelota, pero no termina de definir un estilo de juego.

Mateo Retegui, sangre argentina para el ataque de Italia ALBERTO PIZZOLI - AFP

España

Obtuvo la última Nations League, un sucedáneo de la Eurocopa. Llega en un buen momento, con el timón de Rodri en el medio, desaprovechado por Luis Enrique en el último Mundial al ubicarlo de zaguero central. El equipo de De la Fuente recupera las señas de identidad del ciclo dorado de España, entre 2008 y 2012 (ganó dos Eurocopas y un Mundial), cuando monopolizó la pelota. Tiene una equilibrada conjunción entre la experiencia (Carvajal, Nacho, Rodri, Morata) y la juventud (Pedri, Lamine Yamal y Fermín).

Álvaro Morata, goleador de España Paul White - AP

Bélgica

Siempre insinuante y temible, su camino a la gloria suele estar truncado por algún desvío. La generación de los generales sigue en la brega: Witsel, Meunier, De Bruyne, Lukaku. Doku promete desborde y atrevimiento por la banda y de Trossard se espera la versión desequilibrante que mostró en Arsenal.

Kevin De Bruyne, un fijo en Bélgica

Georgia, el debutante

La Euro recibirá por primera vez a Georgia, que se clasificó tras vencer por penales a Grecia en el Repechaje. El seleccionado con apellidos difíciles de escribir y pronunciar tiene en un primer plano al delantero Khvicha Kvaratskhelia, figura en el Napoli campeón en la temporada pasada. El arquero de Valencia, Giorgi Mamardashvili, fue una muralla en la eliminatoria contra Grecia.

Khvicha Kvaratskhelia, la figura en la debutante Georgia VANO SHLAMOV - AFP

La presencia argentina

Dos futbolistas nacidos en nuestro país estarán en la Eurocopa por la vía de la nacionalización. El caso más presente es el de Mateo Retegui, formado en Boca, con pasos por Estudiantes, Talleres y Tigre. Desde hace un año juega en Genoa y en marzo de 2023 debutó en Italia, con un gol a Inglaterra en un partido clasificatorio para la Euro. Suma cuatro tantos en ocho presencias. Mancini lo convenció para sumarse a la Azzurra y Spalletti lo sigue teniendo en cuenta.

Más desconocido para nuestro medio es Vernon De Marco, de 31 años, defensor de Eslovaquia. Nacido en Córdoba, de chico se instaló en España junto a su familia. Empezó a jugar en la segunda división de Eslovaquia, llegó a uno de los principales clubes de primera (Slovan Bratislava) y actualmente se desempeña en Hatta Club, de los Emiratos Árabes. En el seleccionado que dirige el italiano Francesco Calzona suma 10 cotejos, con un gol.

Pablo Zabaleta, ayudante de campo de Sylvinho en Albania Instagram

Pablo Zabaleta es ayudante de campo de Sylvinho, entrenador de Albania. El exfutbolista de San Lorenzo, Espanyol, Manchester City y West Ham integró el cuerpo técnico que obtuvo la clasificación como puntero de una zona que compartió con Polonia, República Checa, Moldavia e Islas Feroe.

Los otros representantes argentinos serán el árbitro Facundo Tello y los asistentes Ezequiel Brailovsky y Gabriel Chade.

Fixture de la etapa de grupos de la Eurocopa 2024

Grupo A

Fecha 1

14 de junio - Alemania vs. Escocia - Allianz Arena de Munich - Hora: 16

15 de junio - Hungría vs. Suiza - Rhein Energie de Colonia - Hora: 10

Fecha 2

19 de junio - Escocia vs. Suiza - Rhein Energie de Colonia - Hora: 16

- Hora: 16 19 de junio - Alemania vs. Hungría - MHP Arena de Stuttgart - Hora: 13

Fecha 3

23 de junio - Suiza vs. Alemania - Deutsche Bank Park de Frankfurt - Hora: 16

- Hora: 16 23 de junio - Escocia vs. Hungría - MHP Arena de Stuttgart - Hora: 16

Grupo B

Fecha 1

15 de junio - España vs. Croacia - Estadio Olímpico de Berlín - Hora: 13

15 de junio - Italia vs. Albania - Signal Iduna Park de Dortmund - Hora: 16

Fecha 2

19 de junio - Croacia vs. Albania - Volksparkstadion de Hamburgo - Hora: 10

20 de junio - España vs. Italia - Veltins-Arena de Gelsenkirchen - Hora: 16

Fecha 3

24 de junio - Albania vs. España - Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf - Hora: 16

Hora: 16 24 de junio - Croacia vs. Italia - RB Arena de Leipzig - Hora: 16

Grupo C

Fecha 1

16 de junio - Serbia vs. Inglaterra - Veltins-Arena de Gelsenkirchen - Hora: 16

- Hora: 16 16 de junio - Eslovenia vs. Dinamarca - MHP Arena de Stuttgart - Hora: 13

Fecha 2

20 de junio - Dinamarca vs. Inglaterra - Deutsche Bank Park de Frankfurt - Hora: 13

- Hora: 13 20 de junio - Eslovenia vs. Serbia - Allianz Arena de Munich - Hora: 10

Fecha 3

25 de junio - Inglaterra vs. Eslovenia - Rhein Energie de Colonia - Hora:16

- Hora:16 25 de junio - Dinamarca vs. Serbia - Allianz Arena de Munich - Hora: 16

Grupo D

Fecha 1

16 de junio - Polonia vs. Países Bajos - Volksparkstadion de Hamburgo - Hora: 10

17 de junio - Austria vs. Francia - Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf - Hora: 16

Fecha 2

21 de junio - Polonia vs. Austria - Estadio Olímpico de Berlín - Hora: 13

21 de junio - Países Bajos vs. Francia - RB Arena de Leipzig - Hora: 16

Fecha 3

25 de junio - Países Bajos vs. Austria - Estadio Olímpico de Berlín - Hora: 13

25 de junio - Francia vs. Polonia - Signal Iduna Park de Dortmund - Hora: 13

Grupo E

Fecha 1

17 de junio - Bélgica vs. Eslovaquia - Deutsche Bank Park de Frankfurt - Hora: 13

- Hora: 13 17 de junio - Rumania vs. Ucrania - Allianz Arena de Munich - Hora: 10

Fecha 2

21 de junio - Eslovaquia vs. Ucrania - Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf - Hora: 10

- Hora: 10 22 de junio - Bélgica vs. Rumania - Rhein Energie de Colonia - Hora: 16

Fecha 3

26 de junio - Eslovaquia vs. Rumania - Deutsche Bank Park de Frankfurt - Hora: 13

- Hora: 13 26 de junio - Ucrania vs. Bélgica - MHP Arena de Stuttgart - Hora: 13

Grupo F

Fecha 1

18 de junio - Turquía vs. Georgia - Signal Iduna Park de Dortmund - Hora: 13

18 de junio - Portugal vs. República Checa - RB Arena de Leipzig - Hora: 16

Fecha 2

22 de junio - Turquía vs. Portugal - Signal Iduna Park de Dortmund - Hora: 13

22 de junio - Georgia vs. República Checa - Volksparkstadion de Hamburgo - Hora: 10

Fecha 3

26 de junio - Georgia vs. Portugal - Veltins-Arena de Gelsenkirchen - Hora: 16

26 de junio - República Checa vs. Turquía - Volksparkstadion de Hamburgo - Hora: 16

Octavos de final

29 de junio - 2° del grupo A vs. 2° del B - Estadio Olímpico de Berlín - Hora: 13

29 de junio - 1° del A vs. 2° del C - Signal Iduna Park de Dortmund - Hora: 16

30 de junio - 1° del C vs. 3° del D, E o F - Veltins-Arena de Gelsenkirchen - Hora: 13

30 de junio - 1° del B vs. 3° del A, D, E o F - Rhein Energie de Colonia - Hora: 16

1° de julio - 2° del D vs. 2° del E - Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf - Hora: 13

1° de julio - 1° del F vs. 3° del A, B o C - Deutsche Bank Park de Frankfurt - Hora: 16

2 de julio - 1° del E vs. 3° del A, B, C o D - Allianz Arena de Munich - Hora: 13

2 de julio - 1° del D vs. 2° del F - RB Arena de Leipzig - Hora: 16

Cuartos de final

5 de julio - Ganador partido 3 vs. Ganador partido 1 - MHP Arena de Stuttgart - Hora: 13

5 de julio - Ganador partido 5 vs. Ganador partido 6 - Volksparkstadion de Hamburgo - Hora: 16

6 de julio - Ganador partido 4 vs. Ganador partido 2 - Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf - Hora: 13

6 de julio - Ganador partido 7 vs. Ganador partido 8 - Estadio Olímpico de Berlín - Hora: 16

Semifinales

9 de julio - Ganador partido 1 vs. Ganador partido 2 - Allianz Arena de Munich - Hora: 16

10 de julio - Ganador partido 3 vs. Ganador partido 4 - Signal Iduna Park de Dortmund - Hora: 16

Final

14 de julio - Ganador semifinal 1 vs. Ganador semifinal 2 - Estadio Olímpico de Berlín - Hora: 16