Eurocopa 2024: Georgiy Sudakov, un enganche de los de antes que sueña con alegrar a Ucrania y convencer a un equipo de la Premier League

Los grandes torneos pueden servir para innumerables objetivos, tan dispares como personas participan en ellos, y en ese conjunto caben todos, los que pisan el césped y los que miran desde afuera. Cada cual deposita en la competencia sus ambiciones, sus sueños, sus necesidades, sus ilusiones. Georgiy Sudakov, la última estrella de un fútbol que lleva dos años literalmente bombardeado, tiene muy clara cuál es su meta en el certamen que este fin de semana comenzó en Alemania: “Hoy en día no existe ningún lugar seguro en Ucrania. Todo el mundo tiene miedo. Cada vez que mi hija oye las sirenas corre a esconderse debajo de la cama. Es muy difícil aceptar esto. He dado todo lo que soy capaz en Shakhtar, me he desarrollado lo máximo posible como jugador y estoy listo para dar el siguiente paso. Tengo la oportunidad de trasladar a mi familia fuera de Ucrania, quiero demostrar en la Eurocopa lo que puedo hacer y cambiar mi futuro”.

Desde el comienzo de la guerra con Rusia, ningún aspecto de la vida ha sido sencillo para los ucranianos y el fútbol no es ninguna excepción. A los clubes se les hizo cuesta arriba mantener planteles competitivos, por el ahogo económico y por el temor de los jugadores extranjeros de permanecer en el país; la organización de los torneos locales fue un auténtico rompecabezas para la federación local; el seguimiento de sus equipos favoritos ha sido casi una quimera para los hinchas; y por supuesto, el crecimiento físico, técnico y táctico de los jugadores también se vio afectado.

Georgiy Sudakov, la joven estrella del seleccionado de Ucrania, que tiene futuro en la Primier League Antonio Calanni - AP

Sin embargo, fueron estas dos temporadas las que alumbraron el surgimiento de un talento que hoy, a sus 21 años, colecciona “novias” por todo el continente. Desde hace semanas, los medios ingleses no dejan pasar más de tres o cuatro días adjudicándole a algún club de la Premier la pole position en la negociación por quedarse con uno de esos ejemplares que cada vez abundan menos en la escena futbolística: un enganche como los de antes, pero aggiornado a los tiempos modernos. Un día es Arsenal, al siguiente Chelsea, más tarde Liverpool y enseguida Tottenham los que se apuntan preacuerdos con los dirigentes de Shakthar o los agentes del jugador. Sin olvidar que también la Juventus mueve sus piezas desde Turín.

Sudakov, mientras tanto, prepara su presentación con Ucrania haciendo lo que mejor sabe: jugar y hacer jugar. En el último amistoso antes del debut, frente a la débil Moldavia, confirmó que buena parte de lo que su selección logre en ataque dependerá de su calidad. Con un gol y dos asistencias en 90 minutos anticipó mucho de su abundante repertorio. Y al mismo tiempo, se deja querer. “La Premier League es mi sueño”, asegura cuando le preguntan, “como dijo Pep Guardiola, ganarla es más difícil que ganar la Champions. Para mí sería fantástico jugar allí en uno de los mejores clubes, aunque no tengo preferencia por ninguno”.

Un gol y dos asistencias en Ucrania - Moldavia

Los dirigentes, por su parte, hacen cuentas. Desecharon en enero una oferta del Napoli por 40 millones de euros, y desde entonces la cotización del volante no hace más que aumentar. Los rumores señalan que el Chelsea está dispuesto a pagar 60 millones, el Tottenham podría estirarse hasta los 70, pero en el club campeón de la liga ucraniana quieren esperar las actuaciones de su joya en Alemania para pedir 100. “Es difícil poner hoy un precio. Eso lo dictará el mercado. Estamos seguro de que tendremos muchas ofertas después de la Eurocopa”, sostiene Sergei Palkin, director general de la entidad frotándose las manos.

Nacido en Brianka, en pleno corazón del Dombás, el área oriental del país donde comenzó el conflicto bélico con los rusos, Sudakov se inició en un club de su ciudad, Sokil, pero un año más tarde ya había sido captado por Metallist Kharkiv, uno de los equipos importantes del este ucraniano. Desde ahí llegó en 2017 al Shakthar, el verdadero gigante de la región.

Georgiy Sudakov intenta definir ante la marca de Jakub Kiwior en un amistoso entre Ucrania y Polonia, el sábado pasado. Czarek Sokolowski - AP

Los videos que enseñan sus habilidades en la liga local y las ocasiones en las que pudo mostrar sus virtudes en los torneos continentales explican las causas de la carrera desatada para lograr su fichaje, porque verlo moverse sobre el césped es una auténtica delicia. Fino, elegante, con un amplio panorama del campo para descubrir los canales abiertos y filtrar sus pases filosos, una llamativa precisión en los desplazamientos largos y grandes dosis de destreza para la gambeta y el juego corto componen un mix muy tentador para los clubes más poderosos. Sus números ratifican esa impresión. Esta temporada con 34 partidos jugados, 10 goles y 6 asistencias, que no fueron más por la impericia de sus compañeros del Shakthar para convertir en gol los numerosos mano a mano con el arquero rival que les regaló su talentoso compañero.

Lo que pueda ofrecer Sudakov con su combinado nacional dependerá en buena medida de la disposición táctica que decida Sergey Rebrov, el delantero que en su día formó una delantera memorable en el Dínamo de Kiev junto a Shevchenko y actualmente dirige a la selección. Con muchas cartas en la mano, juego de ataque por afuera y por dentro con Viktor Tsigankov y Artem Dovbyk, la pareja que esta temporada se consagró en el Girona; Roman Yaremchuk, figura del Valencia en esta temporada; el veterano Andreiy Yarmolenko; y sobre todo, Mykhaylo Mudryk, el extremo del Chelsea, Rebrov tendrá que meditar muy bien quiénes pueden ser los mejores receptores del fútbol que promete generar Sudakov a sus espaldas.

Georgiy Sudakov tiene 21 años y forma parte de la renovación del seleccionado de Ucrania. WOJTEK RADWANSKI - AFP

Ucrania afronta la Eurocopa con el ánimo colectivo de darle una alegría a una población que lleva más de dos años conviviendo con las penurias y el miedo. Tiene herramientas para poner en problemas a cualquiera, mucho gol en varios de sus delanteros, y un chico de 21 años con hambre de gloria para alimentarlos con altas dosis de fútbol. Se llama Georgiy Sudakov y tiene sus propios objetivos: ponerse en la vidriera para escapar de la guerra y empezar otra vida. Parece difícil tener un aliciente más poderoso.

Georgiy Sudakov en datos

Puesto: Enganche

Edad: 21 años

Altura: 1,77m

Club: Shakthar Donetsk (Ucrania)

La agenda de Ucrania en la Eurocopa

lunes 17, a las 10, vs. Rumania

viernes 21, a las 10, vs. Eslovaquia

miércoles 26, a las 13, vs. Bélgica