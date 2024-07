Eurocopa 2024: Toni Kroos no siente que España-Alemania sea su último partido como futbolista y le respondió a su excompañero Joselu

Escuchar

El mediocampista Toni Kroos no se siente nostálgico antes del partido de cuartos de final de la Eurocopa 2024 que su seleccionado, Alemania, jugará este viernes contra España, que sería su último partido como futbolista si los germanos pierden. Y en la conferencia de prensa le respondió a su excompañero en Real Madrid, Joselu, luego de que el delantero señalara horas antes que esperaba “retirarlo a Kroos”.

Toni, que ganó la Champions League con Real Madrid el mes pasado y colgará los botines después de esta Eurocopa, salió de su retiro internacional este año para perseguir el único trofeo importante que le falta en una carrera que también incluye la conquista del Mundial de Brasil 2014.

“Es el segundo título más importante que se puede ganar, y tendría una importancia enorme para mí”, dijo el jugador de 34 años. “Si no viera que tengo la oportunidad de hacerlo con el equipo, no lo habría hecho (volver). Sería un final sensacional, pero también he considerado la posibilidad de que no ocurra. No soy nada nostálgico y tampoco he traído nada para ustedes (los periodistas)”, dijo al ser preguntado por una posible derrota. “No espero que mañana sea mi último partido, así que supongo que volveremos a vernos”, agregó.

Toni Kroos se está retirando del fútbol en la Eurocopa 2024, con la selección alemana, en su país. FABRICE COFFRINI - AFP

Alemania busca su primer gran título en 10 años después de una serie de malos resultados en torneos en los últimos años, incluidas las salidas consecutivas de la primera ronda de los Mundiales en 2018 y 2022. “Había grandes dudas sobre la Euro antes de que empezara. Es normal después de los torneos anteriores que tuvimos. Así que ahora hemos alcanzado un objetivo mínimo y, sea cual sea el resultado, aquí no hablaremos de catástrofe”, comparó Kroos.

Añadió que el equipo quería estar entre los ocho mejores para evitar otra eliminación prematura y pasar vergüenza, especialmente en casa. “Todo lo que venga ahora no es un bonus. Nosotros, como equipo, tenemos el objetivo de ganar el torneo. Por lo tanto, no es una bonificación, pero estamos en una instancia a la que queríamos llegar. Debemos estar satisfechos, pero la exigencia dentro del equipo es seguir progresando y estamos convencidos de que podemos hacerlo”, analizó.

Alemania no logra vencer a España en un torneo oficial desde la Eurocopa de 1988, y el español Joselu, compañero de Kroos en Real Madrid hasta el mes pasado, dijo que quería enviar al retiro al centrocampista. Se le preguntó por qué el deseo de Joselu podría no materializarse: “Porque vamos a ganar ¿Es una respuesta suficientemente buena?”.

“Tenemos mucho que ofrecer en contra y tenemos buenas ocasiones. Los españoles juegan bien al fútbol, eso hay que reconocérselo, y nosotros también. Se puede esperar un partido relativamente interesante. No será aburrido, esa es mi sensación. Haré todo lo posible para que su deseo no se cumpla. Entiendo por qué lo dice, quieren llegar a las semifinales; sus palabras son divertidas”, culminó, sonriente.

Scaloni y su preferido en la Eurocopa

Cuando Lionel Scaloni afirmó este miércoles que en la Eurocopa va “por España”, el entrenador de la selección argentina lo hizo por múltiples razones. Por el amor que lo une con Elisa Montero, la mallorquina por quien sintió “un flechazo” al conocerla en 2008 -y la mujer que incentivó al pujatense a continuar ligado al fútbol tras su retiro en 2015. Por la empatía que se generó ante su radicación en Palma de Mallorca luego de dejar el fútbol. Y también porque al frente de la selección más vistosa del torneo UEFA está uno de sus mentores: Luis de la Fuente.

“¡Fue mi profesor!”, interrumpió Scaloni al enviado ibérico de la cadena Cope y el diario Marca, antes de que éste pudiera completar su consulta acerca de la opinión del DT sobre la Euro. “Luis nos ha dado una mano enorme a los chicos que hicimos el curso de entrenador en Las Rozas. He tenido charlas con él y le deseo lo mejor”, respondió el conductor de Argentina.

El especial aprecio de Scaloni por De la Fuente quedó demostrado en sus enfáticos elogios. “Da gusto cómo se expresa, cómo se maneja, cómo los jugadores se brindan por él”, valoró el santafesino antes de destacar que “España está haciendo las cosas muy bien”. Y que el combo De la Fuente-familia hace que su corazón desee un triunfo ibérico en la serie frente a Alemania, en Stuttgart.

Scaloni inició los estudios para ser entrenador el 16 de noviembre de 2017 en la Real Federación Española de Fútbol. Un curso al que podían acceder quienes habían militado al menos ocho temporadas en la máxima categoría de la Liga de España, o bien, tenían en su haber un mínimo de cinco partidos internacionales con sus selecciones, entre otros requisitos.

El actual técnico de la selección argentina comenzó a tomar clases en aquel otoño madrileño junto a otros 30 profesionales. Entre ellos, sus coterráneos Fernando Redondo, Javier Saviola y Leo Franco. Todos ellos posteriormente tuvieron que atravesar una serie de prácticas laborales para conseguir el diploma y la Licencia UEFAPro, el máximo estándar para dirigir en Europa. Fue allí donde Scaloni conoció a ese profe por el que se deshizo en elogios en Houston.

