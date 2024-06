Eurocopa 2024: una mujer inglesa utiliza espárragos para predecir y arriesgó qué selección será la campeona

Escuchar

Este viernes inicia la Eurcopa 2024, el principal torneo del viejo continente en donde 24 países compiten por alcanzar el ansiado trofeo y coronarse como el mejor de Europa. Allí, las máximas potencias se valen de sus mejores jugadores para intentar ganar la competición que, en los papeles, pareciera ser una de las más parejas de las últimas ediciones. Frente a esto, una mujer inglesa de 67 años que utiliza espárragos para predecir arriesgó quién será el ganador.

Se trata de Jemima Packington, una adivina que presume como antecedentes haber predicho correctamente la separación de Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), la muerte de la Reina Isabel II y la renuncia de Harry y Meghan Markle a formar parte de la Familia Real.

Esta vez, Packington sostuvo que la selección inglesa será la que rompa su sequía de más de 50 años y lleve “a casa” la Eurocopa. “ Mucha gente me ha preguntado cómo le iría a Inglaterra en la Euro, así que he estado analizando los espárragos muy de cerca y siguen señalando tres palabras en particular: It’s Coming Home (Está volviendo a casa)”, dijo en diálogo con Manchester Evening News.

Jemima Packington comenzó a predecir sucesos desde niña influenciada por una tía que leía las hojas del té SWNS

En ese sentido, resaltó que “los hinchas ingleses tienen todo el derecho a ser positivos y optimistas” considerando lo que le mostraron los espárragos. Además, adelantó que el delantero de Bayern Múnich Harry Kane estará “muy fuerte” en la competición. “ Valdrá la pena verlo y se destacará en este torneo ”, dijo. Cabe señalar que a sus 30 años, hasta ahora Kane no ha conseguido ningún título profesional durante toda su carrera.

“Los espárragos siguen dando lecturas positivas. Inglaterra lo va a hacer muy bien y creo que nos veremos ganadores”, aseguró Packington sobre el equipo dirigido por Gareth Southgate que perdió la final de 2021 de local ante Italia, y que no consigue un título internacional desde el Mundial de 1966.

La mujer estima que sus predicciones tienen un alto porcentaje de acierto. Habla de una tasa de éxito de entre el 75% y el 90% y que “nunca suele estar muy equivocada”. En la misma entrevista, contó que sus adivinanzas comenzaron de niña influencia por una tía que leía las hojas del té.

El máximo goleador de la historia de Inglaterra Harry Kane. Tienen 62 goles en 82 partidos. Superó a Wayne Rooney, Bobby Charlton y Gary Lineker Alessandro Garofalo - LaPresse

A favor de Packington, la selección inglesa llega a tierras germanas como una de las favoritas a llevarse la Eurocopa dada su actuación en la edición anterior y el presente de varios de sus principales jugadores. Nombres como Jude Bellingham (Real Madrid), Conor Gallagher (Chelsea), Phil Foden (Manchester City), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal) y el propio Kane generan expectativa por un buen desempeño del conjunto de los Tres Leones.

El camino de Inglaterra comenzará el domingo 26 de junio cuando se mida en la fase de grupos con Serbia. Cuatro días después hará lo propio contra Dinamarca y por último, el 25 de ese mes, ante Eslovenia.

En los amistoso previos, el equipo de Southgate mostró un rendimiento dispar. Venció categóricamente a Bosnia Herzegovina por 3-0, pero cayó contra Islandia por la mínima y recibió silbidos. Además, en marzo perdió ante Brasil 1-0 y empató con Bélgica 2-2.

LA NACION

Temas Eurocopa 2024