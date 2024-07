Eurocopa: Lamine Yamal y Nico Williams, la rebeldía y explosión de España para dar el golpe ante Alemania

Escuchar

Amigos dentro y fuera del terreno, los extremos españoles Lamine Yamal y Nico Williams, nuevos rostros de la ‘Roja’, han amenizado el verano alemán, al ritmo de sus gambetas y de sus bailes en la Eurocopa. Como dos adolescentes cualquiera en el patio del colegio, Yamal, de 16 años, y Williams, de 21, han aportado un aire fresco a la competición, con una mezcla de atrevimiento y de puro talento con su juego de pies. Los dos jóvenes jugaran este viernes contra Alemania en cuartos de final de la Eurocopa-2024 (desde las 13 hora argentina) el partido más importante de sus incipientes carreras.

Aprovechando que en Alemania no hay límite de velocidad, los rápidos extremos esperan llevar a España a semifinales, una etapa que la ‘Roja’ ha alcanzado tres veces en los últimos cuatro torneos, incluida la pasada edición, en 2021.Sobre el césped, los fenómenos del Barcelona y del Athletic Club han transformado a una selección que venía de caer en octavos de final del Mundial-2022 contra Marruecos, gracias a su dinamismo, insistencia y una pizca de magia.

Cada uno en su banda, “nos han transmitido esa juventud e inocencia que a menudo son tan importantes”, los elogió el centrocampista Rodri, mientras que Pedri habla de “dos jóvenes que se divierten en el campo”. A pocos días de soplar las 17 velas, Yamal ha encontrado en Nico Williams, cinco años mayor, un gran compañero pero también un amigo y un mentor en el seno de la selección española.

Los dos jugadores son inseparables, entrenando juntos en el campo, bromeando a todo momento, pasando el tiempo libre jugando a la consola y celebrando sus goles uno junto al otro, con coreografías inspiradas en la red social TikTok . Una complicidad que dio de que hablar después de la victoria contra Georgia (4-1) en octavos de final, un partido en el que ambos fueron decisivos.

Yamal, autor de una asistencia, y Williams, que anotó el tercer gol, jugaron una partida de ‘Piedra, papel o tijera’ para decidir quien bebía primero de un botellín, un desafío ganado por Williams. ”No me quería dar el botellín de agua y siempre lo echamos a suertes. Esta semana me va a tener que aguantar porque él no ha convertido, pero espero que en el siguiente partido me pueda callar él a mí”, explicó Williams después en zona mixta.

Si logra hacerlo, Yamal batiría un nuevo récord de precocidad, convirtiéndose en el jugador más joven en marcar en una Eurocopa. En un país gobernado actualmente por una coalición de izquierda pero que no es impermeable al ascenso de la extrema derecha en Europa, el peso en la selección de Williams y Yamal, hijos de inmigrantes, supone todo un símbolo.

Los padres de Nico Williams huyeron de Ghana atravesando el Sáhara a pie, hasta llegar primero a Bilbao y luego a Pamplona, donde nació Nico, mientras que Yamal, nacido en Cataluña, es hijo de un marroquí y de una ecuatoguineana. Una circunstancia que no ha escapado a numerosos comentarios racistas en redes sociales, y a críticas por detalles como las botas de Yamal, que decidió decorar con las banderas de los países de origen de sus padres.

Pero más allá de su historia personal, ambos son “muy parecidos” en el campo, según Williams, con una debilidad compartida, un estilo que recuerda al fútbol de calle. ”Nos gusta ver vídeos. Yo de pequeño veía muchos recopilatorios de Ronaldo, de Neymar, de Robinho... Al final se ha perdido mucho el talento de la calle. Yo estaba todo el día en la plaza de mi barrio jugando al fútbol e intentando hacer gambetas”, resumió Williams en una entrevista al diario Marca, de España, durante la Eurocopa.

Nico Williams: “Sé dónde está Lamine sin mirar”

El extremo del Athletic Club, que no quiso hablar de su futuro, ligado al FC Barcelona desde muchos frentes, fue consultado por su relación con Lamine Yamal, una pareja que está liderando a España por su verticalidad y peligro en las bandas. “Nos juntó Balde, que me llevo muy bien con él. Nos presentó cuando vino a la selección y a raíz de ahí nos hicimos muy amigos. Para la edad que tiene es bastante más maduro”, afirmó. ”Es humilde. Se te puede ir un poco la cabeza con 16 años y él lo lleva como una cosa más, se divierte jugando al fútbol y sólo eso. Es buenísimo. Tiene un uno contra uno increíble, la toma de decisiones, que a mí me costaba mucho y él decide muy bien. Creo que nuestro equipo es increíble. En el conjunto no lo hay mejor, individualmente quizá Francia tenga mejor equipo”, añadió.

Nico Williams, delantero de España, se escapa ante la marca de Andrea Cambiaso, de Italia, en la Eurocopa 2024 Manu Fernandez - AP

Nico valoró esa buena relación también como clave en la selección. “Cuando te llevas muy bien, te entiendes mejor en el campo. Me pasa con mi hermano, ya sé dónde está Lamine sin mirar dónde está, eso ayuda. El equipo también hemos hecho muchas comidas, nos intentamos juntar, hablar, y te entiendes mejor en el campo”, afirmó, antes de hablar de reconocer un gran momento personal.

“Estoy haciendo las cosas muy bien. Me está llegando la oportunidad de jugar una Eurocopa que siempre he querido y ojalá siga. El mejor no sé, pero es increíble. Hemos soñado con esto desde pequeños, mis padres han pasado por mucho, para los Williams es algo increíble. Hemos cumplido un sueño y más que nos queda por hacer. Mi familia, en África y España, está muy orgullosa de nosotros”, dijo.

Lamine Yamal, de España, envía un pase delante de Federico Dimarco, de Italia, en el partido de la Eurocopa disputado el jueves 20 de junio de 2024, en Gelsenkirchen, Alemania (AP foto/Andreea Alexandru) Andreea Alexandru - AP

El atacante de la selección tuvo palabras también de elogio al técnico Luis de la Fuente. “Es un míster que me ha ayudado mucho, me ha sabido sacar mi potencial. Tiene mucho carácter, aunque no lo parezca. Es una persona muy sincera, muy transparente. Es muy ambicioso, tiene las ideas muy claras. Darle las gracias, siempre da la cara por todos los compañeros, sabe el proyecto que hay”.

