Europa League: el Marsella de Jorge Sampaoli se hizo un gol en contra y quedó eliminado del torneo, y el Tottenham fue humillado en la Conference League

El Olympique de Marsella, dirigido por Jorge Sampaoli, quedó eliminado de la Europa League al perder este jueves ante el Galatasaray por 4-2 en Turquía por la quinta fecha de la etapa de grupos, mientras que otros clubes como Bayer Leverkusen, de Alemania, o West Ham, de Inglaterra, aseguraron su presencia en los octavos de final de la segunda competición de clubes más importante en el Viejo Continente.

Después de cuatro empates en las cuatro primeras fechas del Grupo E, el equipo del DT argentino, donde estuvo en el banco Leonardo Balerdi, perdió ante los turcos y quedó con cuatro puntos, a siete del conjunto de Estambul, que marcha como líder y a cuatro de la Lazio -ganó 3-0 en Moscú al Lokomotiv-, cuando sólo resta una fecha por delante. Entonces, los franceses definirán el 9 del mes próximo como locales con los rusos el tercer lugar de la zona, una ubicación que dará el consuelo de seguir en el otro certamen, la Conference League. Es lo máximo a lo que pueden aspirar.

Bayer Leverkusen, con Exequiel Palacios entre los titulares, derrotó por 3-2 al Celtic, de Escocia, en un encuentro que comenzó ganando y lo perdía faltando ocho minutos. El croata Josip Juranovic picó el penal con el que los visitantes habían conseguido la igualdad transitoria en un gol, pero fue insuficiente. Con el éxito, los alemanes se aseguraron el primer puesto del Grupo G.

El Betis, que superó en el Benito Villamarín al Ferencvaros húngaro por 2-0 con Guido Rodríguez jugando todo el partido y Germán Pezzella ausente por una lesión, quedará como su escolta y jugará por los 16avos de final. Allí, el equipo que conduce Manuel Pellegrini deberá superar una eliminatoria ante uno de los equipos que termine tercero en su grupo de la Champions League.

El West Ham, que se impuso en Viena al Rapid por 2-0, y llega a la última fecha con el primer lugar asegurado con seis puntos de ventaja sobre Dinamo Zagreb, tuvo como titular a Manuel Lanzini, que fue reemplazado a los 10 minutos de la segunda etapa, cuando el juego ya estaba con el marcador que resultó definitivo.

La victoria del Mónaco sobre Real Sociedad por 2-1 le valió a los locales el pasaje directo a los octavos, dado que conservaron una distancia de tres puntos sobre el PSV, de Países Bajos, con el que tiene ventaja en los enfrentamientos entre ambos si quedaran igualados en la cima. Al puntero de la Liga de España le queda la posibilidad de avanzar a los 16avos. de final, pero para ello deberá ganarle sí o sí a los neerlandeses el 9 de diciembre, cinco días después de recibir al Real Madrid por LaLiga.

Otros equipos que ya avanzaron a los octavos de final faltando una fecha son Lyon, de Francia, con puntaje perfecto en el Grupo A, y el Frankfurt, de Alemania, invicto en el Grupo D.

Tottenham, humillado

Por la Conference League, en tanto, hubo una sorpresa grande: el Tottenham, que terminó el encuentro con 10 jugadores, sufrió una humillante derrota por 2-1 ante el ignoto club esloveno NS Mura, un resultado que dejó al conjunto londinense en riesgo de ser eliminado. Los argentinos Cristian Romero y Giovani Lo Celso no formaron parte del equipo. Aunque le gane al ya clasificado Stade Rennais en la fecha final, Tottenham no depende de sí: necesita que el Vitesse, también con 7 puntos, no derrote al NS Mura, porque tiene ventaja en los duelos entre ambos.

