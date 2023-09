escuchar

El fútbol de Europa ya calienta los motores de la temporada 2023/24 con el inicio de todas las ligas y a ello se le suma la configuración de lo que serán las principales competencias de clubes a nivel continental. Ya establecidas las zonas del desafío principal, la Champions League, este viernes se realizó el sorteo del segundo certamen regional en importancia, la Europa League, que el año último tuvo como campeón a su principal ganador, Sevilla, que ya ha levantado el trofeo en siete oportunidades, ni más ni menos que las siete veces que disputó el encuentro decisivo.

Como ha ocurrido en los últimos años, serán ocho zonas de cuatro equipos cada una, de las que los primeros pasarán directamente a octavos de final, mientras que los segundos disputarán los playoffs -a los que se incorporarán los terceros de los grupos de la Champions League- pero desde los 16vos. de final. Los terceros de cada zona, continuarán en competencia, pero en los playoffs de la Conference League. La final se disputará el miércoles 22 de mayo de 2024 en el Aviva Stadium, de Dublín.

Sevilla fue el último campeón de la Europa League, con varios argentinos como protagonistas ATTILA KISBENEDEK - AFP

Sin dudas que la mayor atención para esta edición se la lleva Liverpool, que después de varios años no disputará la Champions. El conjunto dirigido por Jurgen Klopp tiene la gran obligación de ganar el título.

Los 32 equipos que disputarán la nueva edición de la Europa League han quedado distribuidos de la siguiente manera:

Grupo A: West Ham (Inglaterra), Olympiacos (Grecia), Friburgo (Alemania), TSC Backa Topola (Serbia).

Grupo B: Ajax (Países Bajos), Olympique de Marsella (Francia), Brighton (Inglaterra), AEK (Grecia).

Grupo C: Rangers (Escocia), Betis (España), Sparta Praga (República Checa), Aris Limassol (Chipre).

Grupo D: Atalanta (Italia), Sporting (Portugal), SK Sturm Graz (Austria), Raków (Polonia).

Grupo E: Liverpool (Inglaterra), LASK (Austria), Union Saint-Gilloise (Bélgica), Toulouse (Francia).

Grupo F: Villarreal (España), Stade Rennais (Francia), Maccabi Haifa (Israel), Panathinaikos (Grecia).

Grupo G: Roma (Italia), Slavia Praga (República Checa), Sheriff Tiraspol (Moldavia), Servette (Suiza).

Grupo H: Bayer Leverkusen (Alemania), Qarabağ (Azerbaiyán), Molde (Noruega), Häcken (Suecia).

The 2023/24 group stage is set ✅#UELdraw pic.twitter.com/rKmamwpJyf — UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 1, 2023

Los argentinos de la copa

Habrá al menos un futbolista argentino en cada grupo de esta Europa League. Y varios de los que se consagraron con la selección argentina en el Mundial de Qatar. Pero vayamos zona por zona...

En el Grupo A, Olympiacos de Grecia, dirigido por el español Diego Martínez, se reforzó para esta incipiente temporada con tres jugadores de nuestro país. El defensor Nicolás Freire, de 29 años y surgido de Argentinos Juniors, arribó desde Pumas de México, donde estuvo varias temporadas. Y desde la Liga Profesional llegaron el lateral Francisco Ortega, desde Vélez, y el volante Santiago Hezze, desde Huracán.

En el Grupo B hay argentinos en los cuatro equipos. El cabeza de serie es Ajax, que tiene entre sus filas al central Gastón Ávila (ex Rosario Central y Boca) y al arquero Gerónimo Rulli, que recientemente sufrió una seria lesión en el hombro y no podrá jugar por varios meses. Olympique de Marsella cuenta con el zaguero Leonardo Balerdi (surgido en Boca y con paso por Borussia Dortmund) y Joaquín Correa, que se acaba de incorporar procedente de Inter. El juvenil ex Central Facundo Buonanotte es una de las grandes promesas de Brighton, mientras que el AEK de Grecia que conduce Matías Almeyda tiene al ex Boca Sergio Araujo y al delantero surgido en Newell’s Ezequiel Ponce, que regresó a la entidad griega tras su paso por Elche.

Alexis Mac Allister, de Liverpool, se cruzará en fase de grupos con su hermano Kevin, que juega en el Union SG de Bélgica Liverpool - Liverpool

En el Grupo C aparecen dos campeones del mundo: Guido Rodríguez y Germán Pezzella representarán a Betis, mientras que en el Grupo D, el arquero Juan Musso y el defensor José Luis Palomino actuarán en Atalanta.

La gran curiosidad se da en el Grupo E, donde dos hermanos estarán frente a frente: Alexis Mac Allister, con la camiseta de Liverpool, club al que llegó desde Brighton por una transferencia millonaria, y Kevin Mac Allister vestirá la de Union SG, de Bélgica, adonde llegó hace poco más de un mes desde Argentinos Juniors.

Juan Foyth estará con Villarreal en el Grupo F, donde Panathinaikos contará con dos argentinos: el delantero Sebastián Palacios (ex Boca, Independiente y Talleres, entre otros) y Daniel Mancini, un mediocampista cordobés de 26 años, surgido de Newell’s y con varias temporadas en la segunda división de Francia.

Otros tres héroes de Qatar aparecen en los grupos G y H: Paulo Dybala y Leandro Paredes vestirán la camiseta de Roma, mientras que Exequiel Palacios defenderá los colores de Bayer Leverkusen, respectivamente.

LA NACION