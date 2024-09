Facundo Colidio, el protagonista principal de la “semana soñada” de River: decisivo en el Superclásico y partidazo ante Colo Colo por la Libertadores

Escuchar

La “semana redonda” de River -victoria en el superclásico, clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores- tiene un protagonista principal: Facundo Colidio, autor del gol anoche ante Colo Colo. Delantero todo terreno que puede jugar por ambas bandas y no tiene problemas de perfil, comenzó como arquero en su Rafaela natal y se dio cuenta de que no era lo suyo. A los 12 años pasó a Boca por 12 mil dólares y, más tarde, comenzó a vivir en la pensión xeneize. “Niño maravilla” y máxima esperanza de las divisiones inferiores teñidas de azul y oro, fue vendido en ocho millones de dólares a Inter de Milán. Jugó en el equipo Primavera (Reserva), hizo un gol acrobático en la UEFA Youth League que le valió el mote de “Baby Dybala”, “maduró muchísimo” en Europa, fue prestado a Saint Truiden de Bélgica y conoció “el lado malo” del fútbol. Retrocedió un paso para adelantar dos: volvió a las bases del fútbol argentino y se destacó en Tigre. Boca lo quiso recuperar en 2023. También lo sondearon desde México.

“Facu” o “Coli”, como le dicen, optó por River y dejó pagando al club que lo formó por la insistencia de Martín Demichelis, por entonces DT del conjunto millonario. De inicio fulgurante, tuvo un bajón de rendimiento y debió ganarse sus minutos con Marcelo Gallardo. Sus últimos dos partidos demuestran que el talento que siempre le intuyeron está ahí, latente. Colidio, que besó el escudo millonario como si fuera hincha desde la cuna, lo tiene claro: “Trabajo para jugar; para el equipo” .

La vida de Colidio comenzó casi con el siglo XXI: nació el 4 de enero de 2000 en el seno de una familia de clase media de Rafaela, en el oeste santafesino. Llegó al fútbol casi de casualidad, y con su hermano mayor, Gonzalo, como espejo. Era arquero de Atlético, el club más importante de la ciudad. Hacia allí fue Facundo, que probó en el arco y se dio cuenta de que no era lo suyo. Más que evitarlos, él quería hacerlos. Gritarlos. Y puso rumbo al área rival, más que a la propia. “Fui cambiando de puesto hasta que me afirmé de 9″, dijo el delantero-extremo en declaraciones de hace unos años al sitio web de la AFA. “Dormía con la pelota que me habían regalado mis viejos. Siempre fue mi sueño jugar y ser profesional. Siempre tuve en claro que quería ser jugador y por suerte pude cumplir ese sueño”, contó este año en una nota con la página oficial de River.