En su tradicional editorial tras los partidos trascendentales, Alejandro Fantino fue muy crítico del presente de Boca, tras la derrota ante Tigre en la final de la Copa de la Superliga. En su programa Fantino 91, por radio La Red, el conductor pidió "una limpieza" del plantel xeneize y pidió "futbolistas con hambre". El golpe ante Tigre profundiza un mal momento de Boca en relación a las finales. Un ciclo marcado por la caída ante River, en la histórica definición de la Copa Libertadores en Madrid.

"Desde lo institucional no puedo decirle mucho a la dirigencia, pero sí les recomiendo qué jugadores podemos ir a buscar. Y hasta daría algún nombre propio. Pero me gusta más analizar la película que la foto. Y el nombre propio se da en la foto. ¿Qué es ser jugador de Boca? Es la primera pregunta que hay que hacerse. Eso lo debe tener respondido River, Independiente, etc. Con solo estar en Boca, con sentarte en ese auto, vos girás entre los cinco grandes. Vos te subís a una Ferrari y vas a estar cerca siempre de ganar. Después si gana Hamilton, depende de tu muñeca. Pero el auto es de primera. Hay una inercia del club que te lleva a jugar cuartos, semifinales o final de entrada", apuntó Fantino.

Y añadió: "Vos tenés jugadores como Samuel, que lo fueron a jugar y tenía solo algunos partidos en Newell's. Cuando Boca estaba por quedar afuera de la Libertadores, y los mexicanos nos eliminaban, metió un cabezazo salvador y nos clasificamos. ¿Es muy viejo eso? Es la última vez que yo vi jugadores de Boca. O cuando vino Bermúdez, que llegó de Portugal y hasta lo vi gordo, fue a un costado y metió una patada y sacó al rival de la cancha. Ahí dije este es jugador para Boca y no porque pega, sino porque tiene personalidad. O cuando llegó el loquito de Palermo, quien era un loquito pero profesional, que se cuidaba para jugar. O como Guillermo que además de profesional era inteligente. O Riquelme, malo como la yarará y muy bravo pero uno de los tipos más inteligentes que vi en mi vida. Algunos hasta lo consideran rompe-vestuario, pero yo creo que jamás perjudicaría a una institución".

Por otra parte, le apuntó a Mas ("parecía un jugador de polo"), recordó el mal paso de Wilmar Barrios ("jugaba bien, pero no metía la pata en las finales, como sí hacían Serna o Cagna") y fue duro con Benedetto ("sos crack, pero dudo que seas jugador para Boca"). "Nos estigmatizás Benedetto. Los de Boca no somos así, no sacamos la lengua, vamos y ganamos. Somos Roma: llegamos, conquistamos, aplastamos y nos vamos. Esa es nuestra historia, fuimos siempre así. ¿Venís a sacar la lengua y a gastar? Ahí fue la primera duda porque el jugador de Boca no gasta al rival sino que gasta pero lo lima metiéndole abajo y tirándose 32 mil veces a los pies, no sacando la lengua", dijo Fantino sobre el delantero xeneize.

Alfaro ya se desnaturalizó. Era un gringo de Rafaela y ahora va al Colón. Ahora parece Klopp. Tiene que ser inteligente y volver a ser lo que fue. Fantino, contra Alfaro

El elogio a River

"La varita mágica para comprar". "River, yo no sé qué varita mágica encontraron para comprar jugadores. Perdón por dar el ejemplo de River, pero lo tengo que decir. Fueron a buscar al Pity Martínez, que lo hacía bastante bien en Huracán pero tampoco era Salah. Pero lo fueron a buscar porque sabían que era jugador para River. Incluso la platea San Martín lo insultaba al principio, pero todos sabían que la iba a romper porque juega al estilo River. Tal vez en Boca no lo aguantábamos ni quince minutos porque no es un jugador para nosotros. Y después fueron y encontraron el 9. Y nosotros lo tuvimos y lo echamos. Pratto, que vos lo ves y parece un burro, nos hizo tres goles en la final de la Libertadores, y el otro día contra Paranaense, faltando 6 minutos, un centro que a cualquiera de los cracks le mata el efecto, él convirtió el segundo con el que abrió el partido. Después tenés el ejemplo de Ponzio, que tiene un año menos que Matusalén y sin embargo le sigue rindiendo porque es un tipo inteligente".