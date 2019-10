Alejandro Fantino volvió a referirse a Boca tras la eliminación con River en la Copa Libertadores Crédito: Captura

Alejandro Fantino es uno de los hinchas de Boca más reconocidos dentro del periodismo argentino. Siempre que juega el equipo de la Ribera manifiesta sus sensaciones en su programa televisivo, Animales sueltos, tal como lo hizo tras la semifinal que decretó la eliminación del equipo xeneize ante River, en la semifinal de la Copa Libertadores. Esta vez desarrolló su editorial en en su show radial, en radio La Red y fue muy filoso a la hora de declarar.

"Ahora voy a hablar de la esencia y de lo que cambiaría. Hay cosas que en Boca no las podemos hacer más. En algunas cosas nos fuimos de mambo. Es lo que yo le criticaría a los últimos años del club". Sobre la escencia, lo que dijo fue: "comprar jugadores de Boca es comprar jugadores de Boca, y traer un técnico de Boca es traer un técnico de Boca. Yo lo echaría mañana a Alfaro por lo que dijo", sentenció.

El audio completo:

Fantino apuntó directamente a las declaraciones del entrenador tras la eliminación, en las que sembró dudas sobre su continuidad, a dos meses y medio de terminar su vínculo y lo que dijo en esa conferencia de prensa fue el blanco del periodista: "No por cómo jugó el equipo ayer, ni porque perdió con River, pero le rescindo el contrato mañana; no puteándolo. Pero lo llamo a la oficina y le digo: '¿Sabés qué, Gustavo? Cayó muy mal que vos en la conferencia de prensa digas que nos dirigís seis partidos más y querés recuperar tu vida con tu familia. Tenés toda la experiencia del mundo, pero no somos un crucero Royal Caribbean. Gastamos guita, horas con nuestra familia, ponemos nuestro prestigio encima; el hincha que va a laburar está triste, para que vos declares necesito recuperar mi vida. Recuperala mañana, Gustavo. Mandá a tu abogado'. Me molestó eso a mí. Eso es recuperar la esencia de Boca. Boca no resiste esas cosas. Si las quiere decir, que las diga en un mes, cuando falten dos partidos. A mí se me rompió la relación con Alfaro. Porque también nos gastan por eso", declaró.

El otro ataque hacia el entrenador Gustavo Alfaro fue por los planteos que realizó en los dos partidos que Boca jugó en el Monumental este año, tanto en el 0 a 0 por Superliga como día del 0-2 por el encuentro de ida de la semifinal de la Copa Libertadores:"Cuando hablo de recuperar la esencia del club... Si Boca empata en el Monumental y vuelve a jugar muy mal en el partido de ida de la Libertadores; si yo fuese dirigente, llamo al técnico y le digo: 'Acá no jugamos así. Esto es Boca. En la cancha de River no nos defendemos, y si nos defendemos es con una manera de salir rápido de contra. Tenemos una manera de jugar", planteó.

Tampoco se quedó atrás a la hora de referirse al plantel Xeneize: "Cuando compro jugadores, compro jugadores de Boca". Y comenzó con un particular uno por uno en el que determinó cuáles futbolistas mostraron aptitud para lucir la camiseta auriazul y cuáles no. "Izquierdoz, Lisandro López, son jugadores de Boca. Mas no es jugador de Boca. No tengo nada contra él; juega muy bien, por ahí se va a jugar al Parma y la rompe, pero no es para Boca. Tuvo tres cabezazos contra River y le erró. Y en el primer partido hizo un penal. A Buffarini, lo adoro, es un pibe extraordinario. Pega en el palo para ser jugador de Boca; tiene que jugar de otra manera, deja todo, pero le falta algo más. Marcone es jugador de Boca. Alexis Mac Allister es jugador de Boca. Carlitos es jugador de Boca, pero así no. Hace tiempo que se lo nota incómodo, o con el técnico, o con el mundo Boca; está incómodo. Si está incómodo, tiene que decir qué le molesta. Así no sirve", dijo.

Además puso paños fríos sobre algunos jugadores que actualmente visten la camiseta de Boca: "Wanchope Ábila es jugador para Boca, puede jugar mejor o no, pero es jugador de Boca. Nos va a dar muchas alegrías, nos va a sacar campeón muchas veces; físicamente no está bien, pero es jugador de Boca. Almendra hace lo que puede, es pibe. Zárate... No lo sé. No sé si es jugador de Boca. Es un crack, pero no lo sé. A Soldano, no le podemos caer, hace diez minutos que está. En la semana le tirás una silla de escritorio y la cabecea, y contra River no cabeceó una pelota por la presión, pero hace diez minutos llegó. Palermo, cuando llegó de Estudiantes no la tocaba y terminó siendo figura. Lo que hay que ir a buscar es un técnico para Boca; hay que recuperar una forma de jugar y de vivir un mundo Boca", expuso.

Y por último se refirió al manejo del fútbol profesional, con Nicolás Burdisso como manager: "a Nico lo conozco de pichón, le perdí el rastro durante diez años en Europa; no sé si se volvió loco, si tiene un pedo líquido en el cerebro o se cree Beckenbauer como manager, no lo sé. Pero me tomaría un tiempo para hablar con él. Yo me ilusioné con De Rossi, cuando dijo 'esto es Boca' casi lloro de la alegría. Pero me parece de empezar a construir la identidad de Boca para dentro de 10 años. Las inferiores deben jugar como Boca. Los laterales traban con la cabeza, el 5 es agnóstico, los centrales tienen que terminar con pedido de captura después de un partido. Al 9 le tirás una cabeza de vaca y la cabecea... A lo Boca. Hoy ninguno comunica nada con la cara; Mas parecía que lo estaban por invadir 25 boinas verdes. Enséñenle a jugar como Boca. Román (por Riquelme), vos sos Boca, da una mano. Tenés que acercarte al club. No podemos seguir como si no fuésemos Boca", cerró.