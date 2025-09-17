FC Bayern München venció por 3-1 a Chelsea como local en la Champions League

FC Bayern München venció por 3-1 a Chelsea como local, en un partido de la jornada 1 de la Champions League. Para FC Bayern München los goles fueron marcados por Trevoh Chalobah (en contra) (a los 20 minutos) y Harry Kane (a los 27, 63 minutos). Para Chelsea el gol fue marcado por Cole Palmer (a los 29 minutos).

En la próxima fecha, Chelsea se medirá con Benfica, mientras que FC Bayern München tendrá como rival a Pafos.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.