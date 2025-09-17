LA NACION

FC Bayern München venció por 3-1 a Chelsea como local en la Champions League

Los detalles de todas las incidencias del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
FC Bayern München-Chelsea
FC Bayern München-Chelsea

FC Bayern München venció por 3-1 a Chelsea como local, en un partido de la jornada 1 de la Champions League. Para FC Bayern München los goles fueron marcados por Trevoh Chalobah (en contra) (a los 20 minutos) y Harry Kane (a los 27, 63 minutos). Para Chelsea el gol fue marcado por Cole Palmer (a los 29 minutos).

En la próxima fecha, Chelsea se medirá con Benfica, mientras que FC Bayern München tendrá como rival a Pafos.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Así está el cuadro de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025
    1

    Así está el cuadro de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

  2. La racha histórica y el invicto de Palmeiras que River debe sortear
    2

    River debe sortear una racha histórica y el invicto de Palmeiras en un duelo crucial de la Copa Libertadores

  3. San Lorenzo quedó en acefalía: se terminó el mandato de Moretti y habría elecciones anticipadas
    3

    San Lorenzo quedó en acefalía por las renuncias y termina el mandato del presidente Marcelo Moretti

  4. Cuándo juega River vs. Palmeiras, por la Copa Libertadores 2025
    4

    Cuándo juega River vs. Palmeiras, por la Copa Libertadores 2025: día, hora y TV

Cargando banners ...