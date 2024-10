Fecha FIFA: así se juega la jornada 10 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026

Escuchar

Las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026 continúan este martes 15 de octubre con los cinco partidos correspondientes a las fecha 10, justamente la que marca el inicio de la segunda etapa del certamen. La Argentina, que lidera en la tabla de posiciones recibe a Bolivia en el estadio Monumental, mientras que Colombia, su inmediato perseguidor, hace lo propio ante Chile, de los equipos de peor presente. Todos los detalles de los partidos están disponibles en canchallena.com.

La décima jornada se disputará íntegramente este martes para luego dar a lugar a un impasse que volverá a romperse en noviembre, cuando se disputen las últimas dos de este año por el torneo que da seis cupos y medio a la próxima Copa del Mundo. Inicia con el cruce entre los cafeteros y la Roja en Barranquilla que dirigirá el venezolano Jesús Valenzuela y luego le siguen Paraguay vs. la Vinotinto con Piero Maza de Chile; Uruguay vs. Ecuador con el también trasandino Cristian Garay; Argentina vs. Bolivia con el peruano Kevin Ortega y Brasil vs. Perú con el juez charrúa Esteban Ostojich.

La Argentina igualó 1 a 1 con Venezuela en la jornada anterior y recibe a Bolivia por la fecha 10 JUAN BARRETO - AFP

Cronograma de la fecha 10 de las eliminatorias

Martes 15 de octubre

17.30: Colombia vs. Chile - Jesús Valenzuela (VEN) - TyC Sports.

20: Paraguay vs. Venezuela - Piero Maza (CHI) - DSports.

20.30: Uruguay vs. Ecuador - Cristian Garay (CHI) - DSports.

21: Argentina vs. Bolivia. Kevin Ortega (PER) - TyC Sports y Telefé.

21.45: Brasil vs. Perú - Esteban Ostojich (URU) - TyC Sports 2.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Resultados de la fecha 9

Bolivia 1-0 Colombia.

Venezuela 1-1 Argentina.

Ecuador 0-0 Paraguay.

Chile 1-2 Brasil.

Perú 1-0 Uruguay.

Uruguay cayó sorpresivamente ante el colista Perú y está envuelto en una crisis interna Eurasia Sport Images - Getty Images South America

Cómo se reparten las clasificaciones

Tras la modificación de la FIFA sobre la cantidad de equipos que participarán de cada Copa del Mundo a partir de 2026 (serán 48, a diferencia de los 32 participantes de los últimos siete Mundiales), el proceso de clasificación en cada Federación miembro también cambió. En la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), se mantiene igual el formato de juego, pero no así la cantidad de cupos: pasó de tener cuatro y medio a seis y medio (seis directos y uno por repechaje).

Las 10 selecciones pertenecientes a Conmebol (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) juegan todas contra todas a ida y vuelta, por lo que disputan 18 partidos cada una. Las que culminen entre el primer y el sexto puesto se clasificarán de manera directa a la Copa del Mundo, mientras que la que se ubique en el séptimo lugar deberá afrontar un repechaje ante un seleccionado de otra confederación.

Hasta el momento, los combinados que están ingresando a la próxima Copa del Mundo son la Argentina, Colombia, Uruguay, Ecuador, Brasil y Venezuela. Paraguay, por su parte, iría al repechaje mientras que Bolivia, Chile y Perú están afuera de todo.

Con el DT argentino Fernando Batista, Venezuela se estaría metiendo en su primer Mundial JUAN BARRETO - AFP

