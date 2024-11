Fecha FIFA: así se juega la jornada 11 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026

Las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026 continúan este jueves 14 de noviembre con tres de los cinco partidos correspondientes a las fecha 11 (los dos restantes se jugarán el viernes). La Argentina, que lidera la tabla de posiciones visita a Paraguay en la Bombonera, que será la casa del equipo dirigido por Lionel Scaloni debido a que el Monumental, habitual escenario, debe quedar en perfectas condiciones para la final de la Copa Libertadores del sábado 30 de noviembre y por eso es cedido a Conmebol con bastante antelación.

La undécima jornada comienza este jueves a las 18 con el duelo entre Venezuela, uno de los que se estaría quedando afuera de la próxima Copa del Mundo, y Brasil, que debe mantener la racha que le permitió ganar los dos partidos de la doble fecha FIFA de eliminatorias sudamericanas por segunda vez en esta edición. Luego, a las 20.30, la selección argentina visita a la Albirroja, que está sexta de la mano de un viejo conocido, el santafesino Gustavo Alfaro. En el cierre de la actividad, a partir de las 21, Ecuador, quinto en la clasificación general, recibe a Bolivia, que aparece en zona de repechaje.

La selección argentina visitará a Paraguay en uno de los partidos más atractivos de la fecha 11

El viernes, la segunda fecha de los compromisos de vuelta finaliza con el partidazo entre Uruguay y Colombia, principales perseguidores del seleccionado nacional, a partir de las 21, y con Perú vs. Chile desde las 22.30 (todos los horarios corresponden a la Argentina). El certamen clasificatorio al Mundial 2026 continúa con la duodécima jornada el martes con cinco partidos: Bolivia vs. Paraguay, Colombia vs. Ecuador, Argentina vs. Perú, Chile vs. Venezuela y Brasil vs. Uruguay.

Cronograma de la fecha 11 de las eliminatorias sudamericanas

Jueves 14 de noviembre

18: Venezuela vs. Brasil - TyC Sports.

20.30: Paraguay vs. Argentina - Telefé y TyC Sports.

21: Ecuador vs. Bolivia - DSports.

Viernes 15 de noviembre

21: Uruguay vs. Colombia - TyC Sports.

22.30: Perú vs. Chile - DSports.

Cómo se reparten las clasificaciones

Tras la modificación de la FIFA sobre la cantidad de equipos que participarán de cada Copa del Mundo a partir de 2026 (serán 48, a diferencia de los 32 participantes de los últimos siete Mundiales), el proceso de clasificación en cada Federación miembro también cambió. En la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), se mantiene igual el formato de juego, pero no así la cantidad de cupos: pasó de tener cuatro y medio a seis y medio (seis directos y uno por repechaje).

Las 10 selecciones pertenecientes a Conmebol (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) juegan todas contra todas a ida y vuelta, por lo que disputan 18 partidos cada una. Las que culminen entre el primer y el sexto puesto se clasificarán de manera directa a la Copa del Mundo, mientras que la que se ubique en el séptimo lugar deberá afrontar un repechaje ante un seleccionado de otra confederación.

Hasta el momento, se estarían clasificando directamente al próximo Mundial la Argentina, Colombia, Uruguay, Brasil, Ecuador y Paraguay. Bolivia, en tanto, está en zona de repechaje; y Venezuela, Perú y Chile quedarían afuera.

