Crédito: Prensa Vélez

Fernando Gago no se rinde: el mediocampista volverá a jugar al fútbol en Vélez, club al que regresa tras su breve experiencia en 2013. Después de sufrir la rotura del tendón de Aquiles de la pierna derecha durante la final de la Copa Libertadores 2018 frente a River en Madrid, el 14 de marzo de este año rescindió su contrato con Boca: "Creí que era tiempo de disfrutar de otras cosas, de empezar a estar con mi familia, a hacer cosas que me hagan bien a mí", recordó.

Su carrera parecía finalizada pero Gago siguió luchando y tres meses después fue presentado como nuevo refuerzo del Fortín, donde utilizará la número seis. El mediocampista con pasado en Boca, Real Madrid, Roma y Valencia, fue presentado el último miércoles y dejó un mensaje que se viralizó en las redes sociales.

Fue Mateo, el hijo fruto de su pareja con Gisela Dulko, quien lo hizo volver al fútbol: "Con el correr de los meses no sentí dolor cuando empecé a entrenar, solamente empecé a entrenar para poder jugar a la pelota con mi hijo. De a poco me fue picando el bichito de volver, hasta que un día mi hijo me lo pidió, me dijo 'papi, quiero que vuelvas a jugar al fútbol', creo que ese fue el detonante más grande que tuve durante este proceso".

La carrera de Gago, uno de los mejores mediocampistas centrales que entregó el fútbol argentino en las últimas décadas, estuvo plagada de lesiones. Desde su etapa en el Real Madrid, cuando empezó a perder terreno producto de una serie de desgarros y un esguince severo del ligamento lateral de la rodilla izquierda, su continuidad se vio constantemente interrumpida.

Después de una etapa saludable en la Roma, los problemas físicos se repitieron rutinariamente en Valencia. De vuelta en el país, apenas pudo disputar 9 de los 29 partidos de Vélez. Cuando llegó a Boca, un desgarro postergó su debut. En su segunda etapa en el Xeneize, se rompió dos veces el tendón de Aquiles izquierdo, en ambas oportunidades en un duelo frente a River.

Pero Gago siempre volvió y recuperó su mejor versión hasta ser convocado por Jorge Sampaoli para la Selección. En el cruce frente a Perú por eliminatorias, el 5 de octubre de 2017, se rompió el ligamento cruzado lateral interno de la rodilla derecha. Tras cuatro meses de entrenamiento y tras recibir el alta, su ilusión duró poco y nada porque un desprendimiento de las adherencias del ligamento reparado lo obligaron a postergar su regreso. En la final en Madrid, se rompió el tendón de Aquiles derecho y decidió ponerle un freno a su carrera.

Pero Gago siempre vuelve, símbolo resiliencia: "Estuve tres meses entrenando fuerte con un kinesiólogo en mi casa, con un preparador físico y con el apoyo del Dr. Batista. Nunca me puse a plantear si soy un ejemplo o no. Tengo un objetivo que es claro: entendí que mi profesión fue ligada en los últimos años con lesiones, y las entendí como parte de mi progreso de persona y jugador", explicó en su presentación en el Fortín.

Sin embargo, el mediocampista que intentará mantenerse saludable para mostrar su mejor versión en el equipo de Gabriel Heinze, no quiere ser ejemplo: "Muchos se habrán reído, muchos habrán disfrutado, pero nada me hizo más fuerte que pasar estas situaciones adversas que son mínimas. Tengo amigos que tienen problemas mucho más graves y ellos me ponen como ejemplo a mí, pero yo les digo que ejemplos son ellos. La única manera que entiendo es seguir y seguir. ¿Me puede pasar de vuelta? Me puede pasar de vuelta. Pero no tengo miedo. Sentí alegría de volver a entrar al vestuario, compartir una charla de vestuario, un mate, un entrenamiento".

Gago, en conferencia de prensa