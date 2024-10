Fernando Gago y Boca: el entrenador quiere, Chivas se enoja y Riquelme espera: cuán cerca está de llegar el DT en el que piensa la dirigencia xeneize

Escuchar

Hay charlas. Hay optimismo. Hay ilusión. Pero no hay director técnico.

Fernando Gago, el principal apuntado por Juan Román Riquelme para ser el entrenador de Boca, aún no resolvió su salida de Chivas, de Guadalajara, y su situación se resolverá, con suerte, después de este fin de semana. Si bien los primeros contactos fueron positivos, Pintita fue claro ante las directivas de ambos clubes: si hay acuerdo económico, armará las valijas, aunque de ningún modo forzará su salida, cosa que sí esperan en Brandsen 805.

Gago tiene contrato en México hasta mayo de 2025, con una cláusula de rescisión que oscila los dos millones de dólares. Este miércoles, el director técnico mantuvo una reunión con el director de fútbol de Chivas, Fran Pérez, y el del Comité Deportivo de la entidad, Juan Carlos Martínez Castrejón. Luego se retiró del predio de Verde Valle sin tomar contacto con la prensa.

Gago observa a sus dirigidos; Guadalajara tiene por delante dos partidos importantes (el clásico con Atlas y un encuentro con América en Estados Unidos) y no quiere perder a su director técnico, como mínimo, antes de esa serie.

En ese encuentro, propiciado por la dirigencia, Gago habría reconocido su acercamiento a la institución xeneize y atado su futuro a un hipotético entendimiento entre los clubes. El problema es que Chivas debe afrontar el clásico de este sábado contra Atlas y después, el domingo 13 de octubre, otro partido importante, frente a América en Houston. En contrapartida, Boca pretende anunciar cuanto antes a su nuevo DT, para aprovechar las dos semanas de pausa por la fecha FIFA antes de los compromisos contra Tigre por la Liga Profesional (fin de semana del 20 de octubre) y Gimnasia por la Copa Argentina (posiblemente el jueves 23).

Gago, además, tiene sobre la mesa una oferta de Chivas para extender su vínculo hasta 2026. Aunque marcha octavo en la Liga, la directiva mexicana está más que conforme con su tarea y ya inició conversaciones con su agente para que continúa el DT argentino. Por ese motivo, en Guadalajara no cayó nada bien el coqueteo de Pintita con Boca, ni que el entrenador de 38 años no haya descartado de plano una posible “escapada” al club en el que debutó en la primera división. “No hubo nada”, se limitó a responder el DT tras una consulta de una periodista. En favor de Gago está que aún no había recibido el llamado de Riquelme, aunque desde su círculo habían dejado trascender que estaba más que dispuesto a escuchar la oferta boquense.

La postura del entrenador fue inesperada para Chivas, donde intentaron convencer a Gago de que continuara al menos hasta después del partido con América, aun cuando la intención de Amaury Vergara, el accionista mayoritario de la institución, es que el entrenador sigua en el club hasta el final de la temporada. Eso sí: Guadalajara no está decidido a sostener a Gago si éste pide salir o no está 100% compenetrado con el proyecto. Vergara no estuvo en la reunión de este miércoles, ya que se encontraba de viaje por Europa. Aun así, siguió al minuto las charlas con el argentino y regresó de emergencia a México para presenciar el entrenamiento de este jueves y ser él mismo quien baje el martillo. Uno de los candidatos a suceder a Gago sería Antonio Mohamed, que también sonó en Boca como reemplazante de Diego Martínez.

Si bien Chivas marcha octavo en la liga mexicana, pero la directiva está muy a gusto con su trabajo y por eso le ofreció ampliar el contrato hasta 2026. ULISES RUIZ - AFP

En Guadalajara, incluso, empezó a tomar fuerza la posibilidad de que Federico Insua, actual ayudante de Gago, se convierta en los próximos días en el entrenador de Chivas. En abril, Pocho le ganó un juicio millonario a Boca, y además tendría decidido separarse del DT. Los otros colaboradores de Gago son Fabricio Coloccini (ex compañero de Riquelme en el equipo azul y oro), el entrenador de arqueros Diego Cogliandro y el preparador físico Roberto Luzzi. En Boca no descartan ofrecer a Mariano Herrón como integrante del cuerpo técnico o como nexo entre el plantel profesional y la reserva, preparada por Roberto Pompei.

Por lo pronto, Herrón dirigirá este domingo frente a Argentinos y permanecerá al frente del plantel hasta la asunción del nuevo DT. Chivas pidió a Gago dejar stand by las charlas hasta después del clásico de este sábado, cuando además del resultado habrá que tener en cuenta el recibimiento al DT por parte de los hinchas, entre quienes existe un fuerte malestar por el accionar del entrenador.

Aunque Boca le quita el sueño, Gago siempre fue muy respetuoso de sus contratos y de los clubes en los que dirigió. En la despedida de Riquelme, por caso, jugó con los colores de la selección para no generar resquemor entre los simpatizantes de Racing, equipo al que entonces entrenaba. Sin embargo, el interés de Boca lo movilizó, “le movió la estantería”, según confiaron desde su entorno. En ese sentido, el aspecto económico no sería un problema. Gago es consciente de que los valores del fútbol argentino no son los mismos que los de la liga mexicana, pero está dispuesto a afrontar el desafío.

La portada de este jueves del diario Récord, que supone que la salida de Gago es inminente en Guadalajara, rumbo a Boca.

En Boca esperan más señales positivas durante el fin de semana, con la idea de presentar a Gago después del partido frente a Argentinos. Incluso, más allá de algún contacto informal, el club no inició gestiones por ningún otro DT. Preguntó por Luis Zubeldía, por Eduardo Coudet, y tiene a Guillermo Barros Schelotto en las gateras en caso de no avanzar por Pintita. Pero todos los cañones apuntan al ex mediocampista de Boca y Real Madrid. Aunque la urgencia apremia, Riquelme esperaría a Gago hasta después del compromiso de Guadalajara ante América, pero eso dependerá del resultado contra Argentinos y del clima que se viva en la Bombonera. Fuera de la zona de clasificación para la Copa Libertadores, Boca planea afrontar el cuarto de “final” contra Gimnasia con Gago ya confirmado en el cargo.

“¡Se va, se va, se…!”, tituló este jueves el diario mexicano Récord, y dio como hecha la salida de Gago después del clásico tapatío (Guadalajara vs. Atlas). Boca aún no inició gestiones con Chivas, pero ya empezó a afinar el lápiz para costear la salida del DT. Para iniciar otra era en busca del prestigio perdido.