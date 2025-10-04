Ferro Carril Oeste venció por 3-1 a Patronato como local en la Primera Nacional

Ferro Carril Oeste venció por 3-1 a Patronato como local, en un partido de la jornada 34 de la Primera Nacional. Para Ferro Carril Oeste los goles fueron marcados por Franco García (a los 9 minutos), Gino Olguín (a los 68 minutos) y Tiago Esidín (a los 72 minutos). Para Patronato el gol fue marcado por Joaquín Barolín (a los 61 minutos).

No hay próxima fecha programada.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.