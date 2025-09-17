Flamengo - Estudiantes: horario, TV y formaciones del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Flamengo y Estudiantes se enfrentan este jueves 17 de septiembre a las 21:30 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Libertadores.
En la anterior jornada, Flamengo viene de ganar 2-0 como visitante ante Internacional, mientras que Estudiantes viene de empatar 0-0 con Cerro Porteño
