Fluminense - América de Cali: horario, TV y formaciones del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Fluminense y América de Cali se enfrentan este martes 18 de agosto a las 21:30 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Sudamericana.
En la anterior jornada, Fluminense viene de ganar 2-1 como visitante ante América de Cali, mientras que América de Cali viene de perder 2-1 con Fluminense
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.