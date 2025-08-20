LA NACION

Fluminense venció por 2-0 a América de Cali como local en la Copa Sudamericana

Los detalles de todas las incidencias del partido

Fluminense-América de Cali

Fluminense venció por 2-0 a América de Cali como local, en un partido de la jornada 11 de la Copa Sudamericana. Para Fluminense los goles fueron marcados por Kevin Serna (a los 23 minutos) y Matheus Martinelli Lima (a los 56 minutos).

No hay próxima fecha programada.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

