Fluminense venció por 2-1 a América de Cali como visitante en la Copa Sudamericana

Los detalles de todas las incidencias del partido

Fluminense venció por 2-1 a América de Cali como visitante, en un partido de la jornada 10 de la Copa Sudamericana. Para América de Cali el gol fue marcado por Cristian Barrios (a los 93 minutos). Para Fluminense los goles fueron marcados por Yerson Candelo (en contra) (a los 7 minutos) y Agustín Canobbio (a los 15 minutos).

En la próxima fecha, América de Cali se medirá con Fluminense, mientras que Fluminense tendrá como rival a América de Cali.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

