Fortaleza EC y Velez Sarsfield empataron 0-0 en la Copa Libertadores

Los detalles de todas las incidencias del partido

Fortaleza EC y Velez Sarsfield empataron 0-0 en el estadio Castelão este martes 12 de agosto, en un partido de la jornada 13 de la Copa Libertadores.

En la próxima fecha, Fortaleza EC se medirá con Velez Sarsfield, mientras que Velez Sarsfield tendrá como rival a Fortaleza EC.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

