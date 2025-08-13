Fortaleza EC y Velez Sarsfield empataron 0-0 en la Copa Libertadores

Fortaleza EC y Velez Sarsfield empataron 0-0 en el estadio Castelão este martes 12 de agosto, en un partido de la jornada 13 de la Copa Libertadores.

