Fortaleza - Velez: horario, TV y formaciones del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

Fortaleza y Velez se enfrentan este martes 11 de agosto a las 19:00 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Libertadores.
En la anterior jornada, Fortaleza viene de perder 1-0 como visitante ante Racing, mientras que Velez viene de empatar 0-0 con Peñarol
