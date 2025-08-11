LA NACION

Fortaleza - Velez: horario, TV y formaciones del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Fortaleza-Velez
Fortaleza-Velez

Fortaleza y Velez se enfrentan este martes 11 de agosto a las 19:00 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Libertadores.

En la anterior jornada, Fortaleza viene de perder 1-0 como visitante ante Racing, mientras que Velez viene de empatar 0-0 con Peñarol

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Manchester presentó al tridente ofensivo que costó una fortuna para dejar atrás la peor campaña en 51 años
    1

    Manchester United contrató a Benjamin Sesko y completó al nuevo tridente de ataque para la Premier League

  2. La suspensión de la conferencia de Russo, el mensaje de Paredes y las fuertes quejas en Racing
    2

    Miguel Russo suspendió su conferencia, Paredes habló de carácter y Gustavo Costas criticó al arbitraje

  3. Cómo cambió el termómetro de la Bombonera: el más aplaudido, el reconocido y los silbidos
    3

    Cómo se movió el termómetro de la Bombonera: el más aplaudido, el reconocido y los silbidos

  4. Independiente fue mejor que River, pero Armani y dos offsides milimétricos le negaron el triunfo
    4

    Independiente estuvo más cerca del triunfo ante un River gris, solo sostenido por Armani

Cargando banners ...