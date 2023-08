escuchar

De cara a la próxima fecha FIFA de septiembre, Francia presentó su plantel para afrontar sus próximos partidos internacionales, pero con un detalle insólito: la imagen promocional de los jugadores mantiene el escudo del campeón del mundo. El seleccionador Didier Deschamps anunció su lista de 23 jugadores, que en su mayoría consiste de los convocados al último Mundial, pero en el gráfico de presentación, que incluye imágenes de Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga y William Saliba entre otros, no se actualizó el detalle de la insignia, que actualmente le corresponde portar a la selección argentina como la última campeona en Qatar .

El principal motivo del “olvido” es que las fotos de los futbolistas pertenecen a la sesión previa al inicio de la última Copa del Mundo, que el conjunto galo disputó portando el escudo que lo reconocía como campeón en Rusia 2018. Pero eso no impidió que, al momento de hacer la publicación en Twitter, muchos usuarios franceses y argentinos se percataran del detalle, y algunos aprovecharon la oportunidad para recordar una vez más el resultado de la final en Lusail, donde la Albiceleste se impuso por penales después de igualar por 3-3 al final del tiempo extra.

💼 𝐂’𝐞𝐬𝐭 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞́𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐧𝐨𝐬 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐬 !



Découvrez la 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝟐𝟑 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour nos 2 matchs de septembre 🔥



🗓️ 07/09 : 🇫🇷 France 🆚 Irlande 🇮🇪

🗓️ 12/09 : 🇩🇪 Allemagne 🆚 France 🇫🇷 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/ZeXzIv0DDN — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 31, 2023

Los dos partidos que afrontará Francia en esta próxima ventana internacional corresponderán a dos planos completamente distintos. Primero deberá continuar su campaña en las eliminatorias para entrar en la Eurocopa 2024, en donde recibirá a Irlanda en París, y luego jugará un amistoso contra el país organizador de ese torneo, Alemania, en Dortmund. Les Bleus gozan por el momento de un registro perfecto en el grupo B de la clasificación, con cuatro triunfos en la misma cantidad de partidos y seis puntos de ventaja sobre su escolta, Grecia.

Por su parte, la selección argentina también anunció su nómina para afrontar sus dos partidos de eliminatorias sudamericanas, que arrancarán con un duelo ante Ecuador en el Monumental para luego visitar a Bolivia en La Paz, y la imagen elegida para presentarla tiene a Lionel Messi portando el escudo de campeón del mundo que sí le corresponde actualmente al equipo que conduce Lionel Scaloni.

#SelecciónMayor 📋Lista de convocados por el entrenador Lionel Scaloni 🇦🇷 para los encuentros de Eliminatorias ante Ecuador y Bolivia pic.twitter.com/dCNmijCfqu — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 31, 2023

Y como suele suceder con las últimas citaciones del DT argentino, la cantidad de variantes a disposición es amplia. Hay varios jugadores a los que Scaloni pretende darles roce de selección y asegurarlos para el futuro, como es el caso de Lucas Beltrán, Marcos Senesi (Bournemouth), Alan Velasco (FC Dallas), Lucas Esquivel (Atlético Paranaense) o Bruno Zapelli (Atlético Paranaense), que ya jugó en la Sub 23 de Italia, pero manifestó que prefería jugar para la Argentina y el DT no dudó en comenzar con el “blindaje”. Además, el seleccionador del equipo mayor parece ofrecer un guiño a Javier Mascherano, que necesita tener cerca a los sub 23.

El conjunto campeón del mundo tendrá una agenda intensa en el último tramo de 2023, con seis partidos de la eliminatoria. Tras los compromisos frente a Ecuador y Bolivia, en octubre se medirá con Paraguay y con Perú. En el primer caso, la Argentina será local, también en el estadio Monumental, el 12 de octubre, y después viajará a Lima, donde se presentará el 17.

El cierre del año se dará con dos clásicos muy calientes. El 11 de noviembre el seleccionado recibirá a Uruguay, que llegará a Buenos Aires con Marcelo Bielsa como entrenador. Y la última fecha monopolizará la atención, porque incluirá el enfrentamiento con Brasil.

