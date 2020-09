Fue al baño en medio del partido y le dieron el premio a mejor jugador Crédito: Instagram @ericdier15

30 de septiembre de 2020 • 17:59

El futbolista de Tottenham, Eric Dier, fue elegido como el mejor jugador, en el partido que los Spurs derrotaron a Chelsea por los octavos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra.

Dier, quien fue el encargado de rematar el primer penal para el Tottenham en la serie que los de Mou ganaron por 5-4, tuvo que dirigirse al baño en el minuto 76 para hacer sus "necesidades".

Luego, a través de las redes sociales, el defensor inglés hizo gala de su humor y publicó una foto muy graciosa: le "otorgó" el premio de "Man of the Match" (mejor jugador del partido) al inodoro. En la acción, también fue de destacar la corrida de su entrenador, José Mourinho, quien en un acto desesperado, fue a buscar a su futbolista a los vestuarios.

En conferencia de prensa, Mou fue consultado por el tema, y ante la requisitoria de un periodista, quien le expresó que cuando uno está tratando de orinar, lo peor que puede hacer otra persona es presionarla para que lo haga, el laureado entrenador respondió: "El problema es que no era pis".

Finalmente, ante la pregunta del mismo cronista sobre si lo que había hecho Dier era "algo peor", el ex-Real Madrid, Manchester United e Inter contestó, entre risas, "sí".

El incidente de Mourinho con Frank Lampard

Como si esto fuera poco, The Special One tuvo otro percance en el campo de juego, cuando se cruzó con su discípulo y entrenador del equipo rival, Frank Lampard. Aunque no se alcanzó a ver qué fue lo que se dijeron en la cancha, fue muy elocuente la imagen de ambos directores técnicos intercambiándose gritos. Era evidente que algo había sucedido. Ambos se encargaron de aclararlo en sus respectivos encuentros con los periodistas.

"Lo único que hice fue darle mi opinión. Mi opinión de entrenador con cierta edad para un joven con talento, que era que los jugadores nos necesitan ahí (en la línea de banda) cuando van perdiendo. Cuando ganan, no tenemos porqué ser los protagonistas en la banda. Necesitan que estemos ahí cuando van perdiendo y en el último partido, cuando perdían por 3-0, me sentí mal porque lo vi triste y callado en su lugar. Él sabe de fútbol y es un entrenador fantástico. Es solo una opinión: quedate sobre la línea cuando tu equipo va perdiendo y relajate cuando va ganando", explicó luego Mourinho.

Incluso, fue más allá del acontecimiento, y confesó el vínculo que lo une con su ex dirigido en sus dos ciclos (2004-2007 y 2013-2015) al frente de los Blues: "Con Frank, lo importante, son mis sentimientos hacia él y no lo que nos digamos. Siempre me sentiré en deuda con él por todo lo que hizo por mí. Él me dio todo como jugador y nunca lo olvidaré. Siempre me sentiré en deuda con él por lo gran jugador, amigo y profesional que fue", sentenció el técnico multicampeón.

En tanto, el exfutbolista, que tiene el récord de ser el volante con mayor cantidad de goles en la historia de la Premier League, dio su propia versión de los hechos: "La pasamos bien en la banda. Me llevo bien con José y pienso en lo que me dijo. Yo le comenté que parecía que hablaba más con el árbitro que con los jugadores. Lo respeto mucho aunque nos hayamos dicho lo que sea en la banda", concluyó.