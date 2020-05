La Fiera renovó su contrato con el club del Parque de la Independencia hasta junio de 2021 Fuente: FotoBAIRES

Maximiliano Rodríguez tiene un amor incondicional por Newell's. Es su casa, el espacio donde se siente feliz. También uno de los lugares que le permite atesorar y extender una trayectoria que luce inoxidable. A tal punto que en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus, la Fiera renovó su contrato con el club del Parque de la Independencia hasta junio de 2021, cuando tendrá 40 años . El sentido de pertenencia no se quiebra.

El contrato de Maxi Rodríguez vence el próximo 30 de junio y una de las prioridades de la dirigencia de la entidad rosarina era confirmar su continuidad. Tal vez, el jugador nacido el 2 de enero de 1981 nunca imaginó cruzar la línea de los 40 años con la vitalidad y el nivel de juego que muestra. Pero en su interior siente que no perdió el ritmo y que todavía puede pelear mano a mano con futbolistas de otra generación. Ese sentimiento, para un competidor nato como él, inclinó la balanza a la hora de definir el futuro inmediato.

Fiel a los tiempos que corren, el anuncio de la extensión del vínculo se dio a través de un divertido intercambio entre el futbolista y la cuenta oficial de Newell's en Twitter. "Hola, Maxi, ¿estás por ahí? Queremos hacerte una propuesta", comenzaron desde el club. "¡Hola NOB querido! Acá estoy, como siempre", respondió el jugador. "Cuando vuelva el fútbol, tendremos desafíos deportivos importantes para el club y nos gustaría contar con vos. ¿Nos acompañas?", le devolvieron. "¿No te avisaron CM? Acabo de renovar mi contrato para seguir hasta el 2021. Te paso la foto por si querés publicarla", finalizó Maxi, sonriendo.

"¿Qué es ser grande? ¿Tener muchos años? El tiempo no da la grandeza, lo hacen las decisiones que tomás a lo largo de tu vida, el camino que elegís cada vez que tenés la oportunidad de hacerlo. Los años dan sabiduría, esa que te acompaña en los momentos más importantes, en los desafíos, en las victorias, en las derrotas, en cada revancha. La grandeza no se cuenta en años, pero los años cuentan. Como también cada demostración de compromiso. La entrega, el trabajo de todos los días, la determinación por lograr los objetivos, la coherencia a lo largo de una gran carrera, la fidelidad y el respeto a los colores. ¿Cuántos jugadores necesitaremos para reemplazar la grandeza que hoy tenemos en uno solo? Estamos muy felices de disfrutarte un año más. Y muy orgullosos por tu grandeza", reza el video que le dedicaron en el club rojinegro.

Después de su crecimiento en la Lepra, para Maxi llegó Europa. Espanyol y Atlético de Madrid, y luego su paso por la Premier League donde jugó en Liverpool. En el medio hubo regresos a su tierra y tras otra crisis mas del club del Parque, partió hacia Peñarol, donde salió campeón. En todos los clubes es respetado y querido. También en la selección argentina, por supuesto. En las redes sociales, de hecho el rosarino suele intercambiar mensajes de afecto con cada una de las instituciones que lo recuerda en algún gol o en un momento de felicidad puntual.

Hay una realidad imposible de soslayar: Maxi juega al fútbol profesional desde hace más de dos décadas (debutó en la primera en 1999, contra Unión) y se mantiene pleno. Hace algunos días repasó su extensa carrera en una entrevista con el sitio web de la AFA. "Si me lo decían cuando tenía 27 o 28 años, que iba a estar jugando ahora a los 39, me hubiese resultado raro pensarlo. Hoy me encuentro bien por la edad que tengo, vengo entrenando todos los días, juego, me divierto, la paso muy bien", remarcó.

La Fiera es líder y prócer en Newell's, ahí donde puso el pecho en los momentos más complicados. Para tratar de encontrar el secreto de su vigencia basta con verlo correr y entrenar. Le sobran ganas, fuerza y personalidad. Es una de las voces de mando en el vestuario y un ejemplo a seguir para sus compañeros. Todo es mérito del profesionalismo que exhibió a lo largo de los años. "En lo personal me siento muy tranquilo, quiero tratar de disfrutar hasta el último día y no quiero saber cuándo va a ser eso del final. Yo trato de disfrutarlo", añadió.

A los 39 años, Rodríguez se ubica como el jugador en actividad con más edad en la historia de la institución rojinegra. En la Lepra acumula 250 partidos en los que celebró 87 goles. Esa cifra le permite posicionarse cuarto en la tabla de máximos anotadores, a dos de igualar el registro de Alfredo Obberti, el tercero en ese rubro.

Esta es la tercera etapa del ídolo en el club, y en el Parque de la Independencia se enorgullecen de que mantenga su palabra de "no jugar en otro club en de la Argentina que no sea Newell's". Cabe recordar que Maxi rechazó ofertas de Boca y River, que siempre lo tuvieron en la órbita. El amor es más fuerte.

