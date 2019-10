Gallardo y Alfaro, listos para otro cruce copero Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Hay muchas historias dentro de un mismo partido. River y Boca se reencuentran en la Copa Libertadores, desde la finalísima de Madrid. A las 21.30 se jugará la primera semifinal, con pistas para entender no solo todo lo que se disputa, sino también, la hipótesis del futuro. Porque será un súper con múltiples condimentos que pueden marcar tendencia, más allá de que el finalista se conocerá el próximo 22 de este mes, en la Bombonera.

Será un superclásico con aires de decisivo, pero no será determinante. Como nunca, habrá dos modelos en juego: la agresividad de River frente a la estrategia de Boca. Por eso, serán indispensables las miradas de Marcelo Gallardo y Gustavo Alfaro: el partido arrancará desde el pizarrón. Y en esa travesía, otros dos nombres, otras dos historias personales para cerrar el círculo de las tácticas: Nacho Fernández, un delfín en el arte del sacrificio y la conducción, y Carlos Izquierdoz, una pieza confiable en la clase de la defensa. Con ellos, con todos los demás, el primer capítulo de otra página de leyenda.

Gallardo, el gran estratega

Un viaje a la cabeza del DT que cambió la historia millonaria

Marcelo Gallardo tiene una diferencia sustancial con sus colegas: disfruta el sufrimiento teórico de los encuentros coperos. Sabe cómo jugarlos, se siente a gusto, sobre todo, en los choques contra Boca. Cambió la historia millonaria y se convirtió en ídolo como entrenador. Planifica, busca, esconde y sorprende. Siempre tiene una carta inesperada. Y suele ganar, con la confianza de la agresividad, aunque no siempre al ataque. Se impuso en 49 de las 60 series que jugó entre competencias internacionales y locales. El Muñeco se agiganta estratégicamente con Boca: superó a Rodolfo Arruabarrena en las semifinales de la Copa Sudamericana 2014 y en los octavos de final de la Copa Libertadores 2015; a Guillermo Barros Schelotto en la Supercopa Argentina 2018 y en la final de la Libertadores 2018, en el Santiago Bernabéu. "¿Por qué le debo tener miedo a la derrota? ¿Por qué tiene que ser más fuerte el miedo a la derrota que el deseo de ganar? Así como se piensa en esto, se piensa en la vida", reconoce en "Gallardo Recargado" de Diego Borinsky. Revive la finalísima: "Yo viví la final, no la padecí. No dije: 'uy, la puta madre, mirá si ahora perdemos'. Si yo hubiese pensado eso, ¿qué mensaje le estaría bajando a mis jugadores?". El gen competitivo es el prólogo del pensamiento del Muñeco, que esta noche tomará la iniciativa, pero no será alocado. No volará sin paracaídas. "River era un club copero, pero nunca pudo aprovechar los buenos momentos con grandes jugadores... en este último tiempo nos empapamos de eso. Y ahí seguimos: con la ilusión de fortalecernos. Eso nos moviliza". Cazar la historia.

Alfaro, el gran planificador

Tranquilo, confiado y seguro: el DT que tiene todo para triunfar

Libros de filosofía, historia y psicología: Gustavo Alfaro es un destacado entrenador, entre tantos rubros, porque estudia, lee, planifica como muy pocos. Hace lo que hay que hacer: defiende cuando es preciso, ataca cuando lo cree conveniente. Encontró la cúspide de su carrera en la Bombonera, en donde convenció a todos: jugadores, hinchas, dirigentes. No puede cambiar la historia adversa reciente con su clásico rival, pero tiene una certeza: todo para quedar en la historia grande. Sin cuentas pendientes, con un equipo renovado que lo refleja. El experimentado conductor, sabe, sin embargo, que este tipo de desafíos deja secuelas. De las magníficas -en la hipótesis está la final por la Séptima- y de las otras. Por eso, pisa el freno -en la teoría, en la práctica- y lanza frases con su sello. Lógicas, estructuradas. "Qué finito es el fútbol para que dos partidos te digan si tu trabajo es bueno o malo. Pero sé que es así, eso se va a definir de acuerdo a si pasamos a River o no, de nada sirve todo lo anterior. Aunque, más allá de que quiero pasar de etapa y ganar la Libertadores, que es el sueño y el pedido máximo de los hinchas... hay una realidad: si fuese algo fácil, Boca no hubiese esperado 12 años para volver a ganarla", sostiene. Le sobra razón. Sin embargo, en la efervescencia en la que vive el fútbol argentino, no sería extraño convertirlo en héroe o villano en apenas tres semanas. Sabe exactamente en dónde está parado: ya lo demostró en Núñez, en el 0-0 de la Superliga. "No tengo dudas de que Boca va a terminar recuperando lo que fue históricamente. Tengo fe de que lo vamos a recuperar ahora. Porque yo vine acá con la ilusión de ganar la Copa Libertadores", dice.

Izquierdoz y Nacho Fernández, titulares en el superduelo del martes Fuente: LA NACION

Nacho Fernández, el arte del buen juego

Todo gira alrededor del volante, que corre, piensa y vuela

Vivió lo mejor de la historia reciente millonaria como un indispensable. Hoy, mantiene esa esencia, sin Pity Martínez ni Juanfer Quintero. Nacho Fernández corre y juega, piensa y retrocede. Si se destaca, es imposible que River juegue mal. Juega, marca, corre y tiene gol; es uno de los indispensables para el Muñeco, vital en la creación.

Izquierdoz, la cara de la confianza

Junto con Lisandro, se convirtió en un símbolo defensivo

Vivió lo peor de la finalísima: un gol en contra en la Bombonera y es el que corre de atrás a Pity Martínez en el 3-1. Cambió, mejoró y se convirtió en un líder de la defensa -por experiencia, por voz de mando-, a metros de Lisandro López, otra certeza de la estructura de atrás. Rápido, útil en las alturas, con voz de mando y recorrido en la Ribera. Para Alfaro, es vital.