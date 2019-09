Gallardo, polémico: el súper, "la pavada de ocultar" y la respuesta a Heinze

Marcelo Gallardo: River ganó en La Plata y ya piensa en el primer partido de la serie de la Copa Libertadores ante Boca Crédito: Fernando Massobrio

Más allá de la victoria ante Gimnasia por 2 a 0, Marcelo Gallardo mostró cierto malestar con varios temas, siempre con el foco principal en el superclásico del próximo martes, a las 21.30, en el Monumental. Se enojó cuando se sugirió que no suele mostrar todas las cartas antes de los cruces decisivos, defendió el trabajo de los delanteros, luego del tanto conseguido por Nacho Scocco y, de paso, le devolvió una crítica a Gabriel Heinze, después de que el DT de Vélez se molestara por una frase del Muñeco.

El DT millonario, de un modo u otro, ya empezó a jugar el choque con Boca, con varios condimentos. Ante la consulta de que el equipo xeneize cuida a Toto Salvio, aunque no estaría lesionado, el técnico se puso firme. "No entro en ese juego. Me parece más mediático que otra cosa. Después hablaron de que nosotros también hacíamos eso. Si no hay una gravedad en la lesión, esperamos hasta último momento. Nosotros no hacemos esa pavada de ocultar. Si nuestros jugadores están bien, van a jugar; si están lesionados, no van a jugar. Acá no hay misterios", sostuvo. Y dejó otras frases con su sello.

"Creemos que De la Cruz y Pratto van a llegar bien al martes desde lo físico, más allá de que veamos después las alternativas de juego. A Juanfer (Quintero) le faltan entrenamientos -recién hizo dos- y obviamente ritmo de juego. Queremos que llegue bien a la segunda semifinal".

"Genera muchísimo estrés por todo lo que se habla, por todo lo que se dice y por lo que se va a hablar después del martes. Nos deja muy tranquilos haber vivido ya este tipo de situaciones. Nos permite asimilar este tipo de partidos con mayor tranquilidad

"En este primer encuentro no se va a definir la serie, es el primer partido... Nosotros vamos a salir a buscar un buen resultado, como siempre, pero si no lo logramos tenemos una segunda chance. Está claro que somos un equipo peligroso de visitantes"

"Lo de Scocco sirve para que no hablen más de que los delanteros no hacen goles. También sirve para su confianza y para que sea una alternativa más por su calidad"

"Creo que Heinze no entendió nada de lo que yo dije y no entendí lo que quiso decir. Igual tengo que pensar en el partido del martes y no en lo que diga el Gringo Heinze. No tengo nada contra él, pero entendió mal o se lo dijeron mal".

"Vélez nos ganó porque fue contundente. Si tuviera que decirle algo a Heinze lo llamo y le digo, no mandó mensajes a través de la prensa"

Vélez es un equipo de máxima exigencia, pero tal vez es difícil sostenerlo todo el tiempo. Lo que dije fue eso, no hay por qué enojarse. No dije que Vélez era un mal equipo, todo lo contrario"

El saludo de Gallardo con Maradona, antes de Gimnasia vs. River Crédito: Fernando Massobrio