Gallardo rota el equipo, pero River mantiene la necesidad de mejorar

Marcelo Gallardo ya lo reconoce. River atraviesa un presente irregular. Su equipo llegó a la etapa de definiciones del semestre sin el nivel futbolístico deseado ni la tranquilidad que hubiese querido. Tras sufrir dos caídas en fila en la Copa de la Liga Profesional, no pudo concretar su clasificación a los cuartos de final y ahora debe afrontar un incómodo viaje a Paraguay para jugar hoy, a las 21, con Independiente Santa Fe, de Colombia, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Por eso, llegó el momento de la rotación: el DT hará descansar a cinco de sus mejores nombres. Aunque el torneo continental es el gran objetivo, el juego del domingo con Aldosivi también se volvió crucial.

Ajetreado por el apretado calendario, la lista de River no se modificó a pesar de la postergación del partido a raíz de la crisis que atraviesa Colombia y la falta de garantías de seguridad para jugar el partido en Armenia. Así, Gallardo sostuvo a los mismos 19 futbolistas con cinco bajas claves: Paulo Díaz, Enzo Pérez, Fabrizio Angileri, Nicolás De La Cruz y Rafael Borré no viajaron con la delegación a Asunción, la sede que eligió la Conmebol para reprogramar los encuentros de los tres clubes argentinos que debían jugar esta semana en tierras colombianas.

De esta manera, River alternará, con cambios puntuales y caras que vienen apareciendo en escena. ¿El posible once? Armani; Montiel, Rojas, Martínez, Casco; Zuculini o Simón, Ponzio, Palavecino; Álvarez, Girotti y Carrascal. Dentro de la formación hay algunos apellidos que tendrán el foco encima: Rojas y Martínez volverán a integrar la línea de fondo; Zuculini y Ponzio podrían reaparecer; Carrascal volverá a tener una oportunidad de lujo; y Girotti jugaría su tercer partido como titular (lleva siete goles en 512 minutos repartidos en 27 juegos).

Aunque perdió un día de descanso, el Millonario también ganó al no tener que realizar el extenso viaje hacia Colombia y evitó jugar en la altura de Bogotá (2600 metros) o Armenia (1400 metros). Hoy, el cruce con Santa Fe, más allá de ser un duelo fundamental que lo podría acomodar en el Grupo, también puede ser el puntapié inicial para que el DT comience a despejar algunos interrogantes muy marcados en este proceso de transición y reconfiguración.

¿Por qué todavía no pudo encontrar el equilibrio? ¿Qué le falta para ser más efectivo en el área rival y más seguro en el área propia? ¿El marcado trajín y el esfuerzo físico del equipo repercute en lo futbolístico y mental? ¿Los suplentes estarán a la altura de los titulares? La búsqueda de conclusiones más precisas sigue vigente.

“No creo que hayamos sufrido físicamente. En estos cinco partidos en 16 días fuimos superiores al rival en lo futbolístico. Si ganábamos, no pasaba nada, pero perdimos. Nos hacemos cargo de no ser efectivos y de darle opciones a los rivales por errores propios. Yo ya tenía decidido rotar en este partido porque tenemos dos viajes en siete días, pero me gustaría haber podido llegar con otra tranquilidad”, explicó Gallardo el martes, haciendo alusión a que sólo pudo ganar cinco de los 12 juegos que tuvo en el ámbito local (sumó tres empates y cuatro caídas).

“Cuando perdés, no está todo mal. Seguimos siendo respetados, pero intentaremos que se nos vuelva a destacar por ser un equipo más confiable en todas sus líneas. Pero yo no voy a cambiar las formas. Podría adoptar otra quizá, corriendo menos riesgos, pero no la siento y no me representa. Prefiero apostar a lo que hacemos con nuestras virtudes y errores. Tenemos un horizonte claro y debemos ajustar los déficits porque damos ventajas ofensivas y defensivas”.

Gallardo está convencido de que el equipo tiene un norte claro y que es cuestión de ajustar detalles puntuales para conseguir un mayor equilibrio. Cambiar todos los libretos o romper con la línea de juego no es una posibilidad. Nunca lo fue tampoco a lo largo de su ciclo que lleva siete años. Los retoques deben ser puntuales. Y hoy en Paraguay intentará sumar un triunfo que le otorgue más tranquilidad para seguir afrontando el desafío de reconstruir un equipo más confiable, en el que la juventud vuelva a combinarse con la experiencia como siempre lo supo hacer.