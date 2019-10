Hugo Gatti criticó a Alfaro, a Armani y aseguró que Boca se asusta ante River

Hugo Gatti criticó con dureza Armani Fuente: Archivo

29 de octubre de 2019 • 11:54

Hugo Orlando Gatti no suele utilizar eufemismos cuando se trata de analizar fútbol. De hecho, luego de que Boca Juniors fuera eliminado por River Plate en la Copa Libertadores, lanzó críticas para Gustavo Alfaro, Franco Armani y hasta habló de temor de parte del xeneize con los dirigidos por Marcelo Gallardo.

"El fútbol es de lo jugadores, a mí no me gustan los técnicos que agarran el fierrito y empiezan a hablar. Por ahí yo me equivoco, pero me parece que tiene mucho protagonismo Alfaro y el periodismo quiere el protagonismo de los técnicos para llenar minutos de TV", opinó El Loco en declaraciones a Fox Sports.

Asimismo, Gatti respecto de la racha positiva del equipo de Gallardo en el Superclásico dijo: "Antes, Boca le ganaba con la camiseta a River y hoy no tanto, parece que River asusta a Boca. Como plantilla están muy parejos. Pasa que River está con ese 10% que debe tener con el técnico; lo tiene con Gallardo y Gallardo está con una gran flor (suerte), como dicen en Madrid".

El ex arquero multicampeón de Boca Juniors también se refirió a Franco Armani. "Cuando la pelota le va al muñeco, la saca, pero cuando tiene que salir y simplificar el juego de un portero, no lo hace. No está tan mal, pero es un arquero bajo los palos, totalmente. Antes del Mundial me dijeron 'nació un nuevo Fillol'. Y cuando lo vi, dije 'igualito a Fillol... en la uña del dedo izquierdo'", puntualizó Gatti.