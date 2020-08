Gerardo Rozín cruzó al periodismo deportivo tras su pelea con Vignolo por Messi Crédito: Fuente: Captura TV

El conductor de La peña de Morfi, Gerardo Rozín, cruzó al "periodismo deportivo" español, luego de su pelea de hace un par de meses con el relator de fútbol, Sebastián "Pollo" Vignolo, por la críticas que le hizo el productor de Telefe al crack rosarino Lionel Messi.

Pollo Vignolo vs. Gerardo Rozín: el impensado cruce con Lionel Messi como protagonista

En esta ocasión, Rozín volvió a referirse al futbolista argentino, en relación con su salida del Fútbol Club Barcelona: "Messi hace bien en buscar un equipo del mundo que le haga feliz. En ese sentido, es completamente racional. Desde lo personal, desde lo futbolístico, no cabe duda que Messi tiene que ser feliz, porque aparte, si sos el mejor en lo tuyo, no tenés por qué sufrir. Estás a dos años del que quizás sea tu último Mundial. Jugá donde quieras. Tenés que llegar bien", dijo.

Sin embargo, el conductor radial cuestionó el presunto incumplimiento de contrato en el que estaría incurriendo el jugador en caso de dejar la institución catalana: "En la Argentina, tenemos dirigentes que frente a una figura, tiran todas las leyes al tacho. Se ha desarmado un campeonato, se ha abierto otro, hay descenso, no hay descenso. Acá, es tan fácil violar los acuerdos firmados, que cuando nos encontramos con eso, nos parece un exceso".

Sobre el comunicado que el torneo organizador lanzó en las últimas horas, donde respalda a la institución catalana por sobre los intereses del jugador, Rozín consideró que "las dos cosas deben ser ciertas: que La Liga deba hacer cumplir la letra dura, y que se la están complicando porque no quieren que Messi se vaya del Barsa".

Por otra parte, el exentrevistador de La Pregunta Animal, hizo un punto en cómo los medios tratan a La Pulga: "Más allá de que haya alguna cuenta personal, a la que después por ahí hago referencia, es muy curioso porque los periodistas españoles, que tanto criticaban al periodismo argentino cuando era duro, u objetaba a Messi en la selección, los españoles decían: como puede ser, allá no lo quieren. Ahora, esos mismos periodistas, después del 8 a 2, hacían lo que criticaban".

Finalmente, el ex-Sábado Bus, manifestó su deseó de que Messi venga a la Argentina para jugar en Newell's Old Boys, más allá de ser un confeso hincha de Rosario Central, ya que "es lo mejor que le puede pasar a la ciudad donde yo nací". En ese sentido, ponderó "el lugar en el mundo en el que pone a Rosario un regreso de Messi" por sobre su fanatismo, aunque no se privó de chicanear a La Lepra: "Nosotros, como hinchas de Central: si nos va bien en los clásicos. A mí, me divertiría", cerró.