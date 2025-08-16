LA NACION

Gimnasia de Jujuy - Chaco For Ever, Primera Nacional: el partido de la jornada 27

Los datos del partido y la tabla de posiciones

Gimnasia de Jujuy-Chaco For Ever
Gimnasia de Jujuy y Chaco For Ever se miden este domingo a las 16:00 en el estadio 23 de Agosto, en un partido de la fecha 27 de la Primera Nacional.

En el torneo, Gimnasia de Jujuy viene de empatar ante Mitre por 1-1 mientras que Chaco For Ever viene de perder ante Gimnasia de Mendoza por 2-0.

Gimnasia de Jujuy suma 47 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Chaco For Ever tiene 43 puntos.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.

LA NACION
