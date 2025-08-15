LA NACION

Gimnasia de Mendoza - Almirante Brown, Primera Nacional: el partido de la jornada 27

Los datos del partido y la tabla de posiciones

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Gimnasia de Mendoza-Almirante Brown
Gimnasia de Mendoza-Almirante Brown

Gimnasia de Mendoza y Almirante Brown se miden este sábado a las 17:15 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, en un partido de la fecha 27 de la Primera Nacional.

En el torneo, Gimnasia de Mendoza viene de ganar ante Chaco For Ever por 2-0 mientras que Almirante Brown viene de empatar ante Central Norte Salta por 0-0.

Gimnasia de Mendoza suma 49 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Almirante Brown tiene 25 puntos.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Los regresos en River con Gallardo en el banco: algunos aciertos y varias decepciones
    1

    River y las segundas partes bajo el manto de Gallardo: algunos éxitos y unas cuantas decepciones

  2. Sonríe Mascherano: Messi se integró al grupo y dio un paso hacia su recuperación
    2

    Lionel Messi evoluciona de su lesión y se reintegró al grupo de Inter Miami

  3. Un dirigente de Boca habló sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo
    3

    Un dirigente de Boca habló sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo

  4. Balón de Oro 2025: esta es la lista de nominados
    4

    Balón de Oro 2025: esta es la lista de nominados

Cargando banners ...