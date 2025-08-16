Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Gimnasia - Lanús, del Torneo Clausura
Juegan este domingo, desde las 14:00; formaciones, cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
Gimnasia y Lanús se miden este domingo a las 14:00 en el estadio Juan Carmelo Zerillo (El Bosque), en un partido de la fecha 5 del Torneo Clausura.
En el torneo, Gimnasia viene de ganar ante Godoy Cruz por 2-1 mientras que Lanús viene de ganar ante Talleres por 1-0.
Gimnasia suma 7 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Lanús tiene 6 puntos.
Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026
Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026. Los campeones del Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina obtendrán un cupo cada uno. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en la fase regular del Torneo Apertura 2025 (14 fechas más interzonales) y en la primera fase del Torneo Clausura (16 jornadas). En tanto, a la Sudamericana 2026 irán otros seis equipos, que también saldrán de esa misma tabla general y serán los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.
Otras noticias de Torneo Clausura 2025
TV del sábado. Los Pumas-All Blacks y Sprinboks-Wallabies, Messi, Vélez-Independiente, fútbol europeo, Top 12 y Sinner y Alcaraz
Racing para abajo. Una derrota increíble que activa una racha muy adversa: penal por VAR, polémicas y Costas otra vez expulsado
Final caliente. Racing pasó de una obra maestra de Rocky Balboa al "¡Ladrón! ¡Ladrón!" del expulsado Costas al árbitro y la derrota
- 1
Franco Mastantuono fue presentado en Real Madrid: “Es un sueño estar acá”
- 2
Los vicios locales del VAR: no culpemos a la tecnología si el offside se marca con una lapicera
- 3
Independiente Rivadavia vs. Boca, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online
- 4
Liga de España: Julián Álvarez tiene nuevo socio en Almada y Mastantuono empieza su aventura en Real Madrid