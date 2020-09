Gio Simeone mostró el recuerdo de su papá que lleva en la billetera Crédito: Instagram @simeonegiovanni

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de septiembre de 2020 • 14:10

El delantero de Cagliari Calcio, Gio Simeone, mostró en su Instagram el recuerdo de su papá que lleva en la billetera. Se trata de una figurita del Cholo en su época con la Lazio, equipo en el que jugó entre 1999 y 2003.

La pieza está escrita en un idioma asiático, lo cual hace pensar que se trata de una pieza de colección. El Cholito eligió musicalizar el video con la canción "Tanta gloria, tanto fútbol", del músico argentino Julio Breshnev.

El delantero de Cagliari Calcio, Gio Simeone, mostró en su Instagram el recuerdo de su papá que lleva en la billetera. Se trata de una figurita del "Cholo" en su época con la Lazio, equipo en el que jugó entre 1999 y 2003 - Fuente: Instagram 00:13

Video

Gio publicó el video mientras disfrutaba de un almuerzo con su novia, la modelo italiana Giulia Coppini. El ex-River y Banfield, de 25 años, se encuentra haciendo la pretemporada con su equipo, a la espera del comienzo de la temporada 2020/2021 de la Serie A.

El futbolista argentino disfrutó de sus vacaciones antes de la reanudación de la actividad deportiva en las Isla de Caprera, situadas al noreste de Cerdeña, un encantador balneario italiano sobre el mar Mediterráneo.

El "Cholito" cerró la temporada en Cagliari con buenos números (12 tantos y 4 asistencias en 36 partidos) y un golazo contra el campeón Juventus en la anteúltima fecha de la Serie A. El pase de Simeone pertenece a Fiorentina, donde arribó en 2017 tras un año en Genoa.

Gio Simeone sueña con la selección mientras descansa en un paraíso italiano

En una reciente entrevista con Olé, Gio expresó su deseo de conquistar un lugar de nuevo entre los atacantes de la selección argentina, cuestión que -confesó- lo obsesiona. "Desde el día que fui no quise pensar otra cosa que en volver. Siempre me sentí en condiciones de estar. Obviamente es difícil porque tenés que ganártelo. Me siento preparado y con muchísimas ganas", expresó el goleador.

"Cada vez que hago un gol, lo único que pienso es estar de vuelta en la selección" dijo Simeone Jr., que incluso admitió que su deseo por vestir la albiceleste es tan fuerte que "muchas veces pienso más en la selección que en los propios partidos acá, quiero volver a sentir eso".

En la selección sub-20 fue campeón y goleador del Sudamericano disputado en Uruguay en 2015. En la mayor, en tanto, tiene cinco partidos jugados, todos el ciclo de Lionel Scaloni. También marcó un gol, a Guatemala, en su debut en el equipo nacional, en septiembre de 2018. Fiel a su estirpe, va por más y avisó: "No pienso rendirme, voy a luchar todos los días".