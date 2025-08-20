Godoy Cruz - Atlético Mineiro: horario, TV y formaciones del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Godoy Cruz y Atlético Mineiro se enfrentan este jueves 20 de agosto a las 19:00 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Sudamericana.

En la anterior jornada, Godoy Cruz viene de perder 2-1 como visitante ante Atlético Mineiro, mientras que Atlético Mineiro viene de ganar 2-1 con Godoy Cruz