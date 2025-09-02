LA NACION

Godoy Cruz venció por 3-1 a Platense como visitante en el Torneo Clausura

Los detalles de todas las incidencias del partido

Platense-Godoy Cruz
Godoy Cruz venció por 3-1 a Platense como visitante, en un partido de la jornada 7 del Torneo Clausura. Para Platense el gol fue marcado por Franco Baldassarra (a los 55 minutos). Para Godoy Cruz los goles fueron marcados por Nicolás Fernández (a los 10 minutos), Daniel Barrea (a los 67 minutos) y Facundo Altamira (a los 97 minutos).

En la próxima fecha, Godoy Cruz se medirá con Barracas Central, mientras que Platense tendrá como rival a Defensa y Justicia.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026. Los campeones del Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina obtendrán un cupo cada uno. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en la fase regular del Torneo Apertura 2025 (14 fechas más interzonales) y en la primera fase del Torneo Clausura (16 jornadas). En tanto, a la Sudamericana 2026 irán otros seis equipos, que también saldrán de esa misma tabla general y serán los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.

