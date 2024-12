Golazo de Rodrigo De Paul, un show de Julián Álvarez y buenas actuaciones de Ángel Correa y Giuliano Simeone en el 5-0 de Atlético de Madrid a Valladolid

La jugada empezó en la defensa. De los centrales a Javi Galán, el lateral izquierdo, que se proyectó. Encontró con un pase a Julián Álvarez y la Araña le devolvió la pelota de primera al vacío, con ventaja para su compañero. Luego, lo que pedía la maniobra era un centro a un mediocampista que llegara para definir. Ocurrió, y ése fue Rodrigo De Paul, como en sus mejores tiempos en Udinese, cuando se vestía de 10, su posición original en la cancha. Fue el gol del 3-0 de Atlético de Madrid contra Valladolid.

Y, también, una conquista que graficó el tiki-taka de los colchoneros en Pucela: todo el partido fue un concierto de triangulaciones, jugadas elaboradas y fútbol vistoso. Con Álvarez como protagonista excluyente, autor de dos asistencias y un gol, y muy bien rodeado por Antoine Griezmann (otro tanto), el propio De Paul, Giuliano Simeone y Conor Gallagher. El equipo dirigido por Diego Simeone aprovechó un tropiezo de Barcelona en Las Palmas (1-2) y es escolta del club blaugrana en la liga de España.

El encuentro quedó sentenciado en aquel primer tiempo, cuando Atlético anotó tres goles (uno de Clement Lenglet, otro de Julián, el de De Paul) y le anularon uno de Josema Giménez. En la segunda parte hubo más, con protagonismo argentino. Giuliano Simeone demostró que no juega por el apellido sino por lo que le da al equipo por la banda derecha, se escapó de su marcador y tiró el centro. El resto fue obra de Julián -otra asistencia de primera- y de Griezmann: el francés inventó una calesita para desairar a su marcador y luego definió. La pelota ingresó en el arco pegada al palo para redondear una obra de arte, un gol estético de este Atlético de Madrid 2024. Incluso los hinchas de Valladolid se pararon para aplaudirlo. Pocas veces visto.

Antoine Griezmann acaba de culminar su obra de arte: es el gol del 4-0 parcial de Atlético de Madrid contra Valladolid; el cuadro colchonero es el escolta de Barcelona. Cesar Manso / AFP - AFP

Y hubo más todavía: cerca del final, Ángel Correa no fue egoísta y le cedió el quinto gol a su compañero Alexander Sorloth para redondear el 5-0 final que se transforma en una muestra de carácter del equipo madrileño. “Sabemos que cualquier partido es importante y salimos muy bien hoy. Tres puntos importantes y a seguir así”, dijo Griezmann tras el 5-0. Y agregó: “Da igual el que juegue. Hay un ambiente muy bueno y eso hace más fáciles las cosas en la cancha. Titulares, suplentes, somos todos uno. Todo el mundo está trabajando muy bien y poniéndole las cosas difíciles al Cholo”. Sobre los aplausos del público de Valladolid tras su gol, Griezmann respondió: “Agradecerles, al final es lo que quiere cada futbolista: que disfruten con nosotros, sea rival o de nuestro equipo. Se agradece ese cariño. Me encuentro muy bien y espero dar mas; a seguir así”, resumió.

También habló el Cholo Simeone, el líder del vestuario. “Todos los equipos necesitan tiempo, hablábamos de que los chicos nuevos necesitaban acoplarse y tomar la dimensión de como jugábamos en el equipo. El crecimiento de Lenglet, Sorloth, Julián... Y la esperanza de recuperar a Robin (Le Normand, defensor central), nos está dando un buen trabajo colectivo, tenemos claro lo que queremos y caminamos a lo que queremos”, se esperanzó el entrenador argentino tras la goleada en Pucela.

Lo mejor del 5-0 de Atlético de Madrid a Valladolid

El DT de Atlético continuó: “Perdimos un partido ante el Betis, jugamos muy mal y el equipo no era reconocible, allí fue el quiebre, podemos perder o empatar, no importa, pero sí importa ser reconocible, desde hace trece años marcamos una idea para competir, gustará más o menos, pero con compromiso el equipo responde”, aseguró. Y agregó, en conferencia de prensa: “Lo que quería remarcar es el aplauso de la gente del Valladolid al gol de Griezmann, hace tiempo que no lo vivíamos y es lindo sentirlo. Respecto a competir, competimos contra nosotros. No va a ser fácil porque tenemos a Madrid, Barcelona, Villarreal, Athletic está muy bien. La liga es difícil, pero... partido a partido más que nunca”.

Antes de comparecer ante los medios de comunicación, el Cholo había dado su opinión sobre el partido a pie del campo de juego y para los micrófonos de DAZN. Allí se refirió, puntualmente, a Julián Álvarez: “Todos los futbolistas necesitan tiempo, y a los que tienen jerarquía hay que esperarlos. Julián, desde que empezó, ha ido de menos a más. Fue creciendo en su capacidad para interpretar cómo juega el Atlético. Viene de un estilo diferente en Argentina, y también totalmente distinto en el City. Necesitaba su tiempo. El Atlético es esto, y cada vez lo interpreta mejor. Todas sus características le hacen mucho bien a nuestro equipo”, resumió el Cholo.

